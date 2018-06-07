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Дональд Туск призвал ЕС и «большую семерку» вступиться за Олега Сенцова

  • 7.06.2018, 7:30
Дональд Туск
Фото: PAP

Председатель Европейского совета заявил, что «солидарность может спасти его жизнь».

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Евросоюз и «большую семерку» вступиться за украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России, передает «Эхо Москвы».

Туск рассказал, что к нему обратилась Европейская киноакадемия, и он поддерживает тех, кто выступает в защиту Сенцова.

«Наша солидарность может спасти его жизнь», — написал Туск в своем Твиттере.


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