Дональд Туск призвал ЕС и «большую семерку» вступиться за Олега Сенцова 7.06.2018, 7:30

Дональд Туск

Фото: PAP

Председатель Европейского совета заявил, что «солидарность может спасти его жизнь».

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Евросоюз и «большую семерку» вступиться за украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России, передает «Эхо Москвы».

Туск рассказал, что к нему обратилась Европейская киноакадемия, и он поддерживает тех, кто выступает в защиту Сенцова.

«Наша солидарность может спасти его жизнь», — написал Туск в своем Твиттере.