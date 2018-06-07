Лев Марголин: Лукашенко всеми фибрами души сопротивляется приватизации 5 7.06.2018, 7:37

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Лев Марголин

Госпредприятиям будут оплачивать кредиты из кармана граждан.

«Здравушка-милк» и «Бабушкина крынка» получат деньги из бюджета на покрытие своих кредитов. Подобную помощь от государства получат еще 5 предприятий, среди которых такие гиганты, как «Гомсельмаш» и Белорусский металлургический завод. Почему налоги граждан направляются на поддержание предприятий? И какие это даст результаты? С этими вопросами разбирались журналисты «Белсата».

«Мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и наоборот направлять в бюджет», - говорил месяц назад Александр Лукашенко.

Советского Союза давно нет, но тогдашние методы управления экономикой остались. Бюджет покроет проценты по кредитам для 7 белорусских предприятий.

Так решил Совет Министров своим постановлением от 2 июня.

Общая сумма поддержания этих производств составит около 5 млн евро для расчета с валютными кредитами и полмиллиона рублей для кредитов в рублях соответственно.

Вот что об этом думает экономист Лев Марголин:

«Государство давало деньги на развитие государственных предприятий. Наверное, надеялась, что будет большой доход, и предприятия смогут сами рассчитаться».

Но пока не получается. Из бюджета же на этот раз насыщают Белорусский металлургический завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, «Гомсельмаш», «Минск Кристалл», Березинский участок «Здравушки-милк», Могилевское предприятие «Ольса» и мстиславский филиал «Бабушкиной крынки».

Среди перечисленных выше предприятий два занимаются молочными изделиями.

«Простите, почему поддержка? Молоко все пьют, цены повышаются, снижают объемы, был литр, стало 900 мл., цены - те же. Манипулируют, как хотят», - говорит экономист Леонид Заико.

Как утверждает эксперт, помимо прочего, руководители предприятий используют свои связи и манипулируют также правительством, чтобы оно выделяло им деньги.

Леонид Заико это все называет «замаскированным рэкетом».

Эксперты же убеждают: государственные инвестиции - нецелесообразны в своей основе. А растрату бюджета можно было бы решить приватизацией. Но...

«Государство в лице Александра Лукашенко всеми фибрами души сопротивляется приватизации этих предприятий, так как боится потерять влияние на рабочих этих предприятий. А пока там сидят идеологи, которые говорят: если что, то мы вас уволим», - отмечает Лев Марголин.

А потому, по мнению эксперта, государство вынуждено искусственно поддерживать производства, пускай и не беднейшие. Но подпитка из бюджета всегда развращает.