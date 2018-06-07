Селекторное обещание 3 Дмитрий Орешкин, «Сноб»

7.06.2018, 8:15

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

Работало же в Древнем Риме и при царе Иоанне Васильевиче.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году пройдет по-новому. Президент сам будет звонить губернаторам и указывать им на проблемы в регионах. Как это должно работать?

Сергей Довлатов как-то заметил, что советские репортажи о выборах непременно начинаются с выражения типа: «На улице снег и слякоть, а на избирательном участке уютно и тепло». И правильно! Сколько ни мучайся, лучше не скажешь. Одной фразой читатель сразу погружается в праздничную, но в то же время деловитую атмосферу общенародного волеизъявления. Абсолютный эффект присутствия.

Репортаж Дмитрия Кайстро на сайте Vesti.ru о подготовке прямой линии начинается так же сдержанно, но энергично: «Единый центр приема сообщений работает круглые сутки». Вот что значит мастерство! Всего семь слов, но за ними сразу видятся сполохи электросварки, раздается тяжелое уханье многотонного пресса, слышится удивленный стрекот мегабайтов, зажатых в брезентовых рукавицах опытных редакторов. Страна готовится и держит трудовую вахту.

Вводная часть Дмитрия Киселева к тому же тексту конкретна до беспощадности: «Уже в 16-й раз президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян». И есть в ней мягкий отеческий упрек: 16-й раз. А ты, товарищ, что делал все эти годы? Вот ты, ты лично, глаза в глаза! Провел хоть одну прямую линию? Хоть раз ответил на вопросы россиян? То-то же. Меж тем Киселев не сдается: «Помните зеленые папки, с которыми после прошлой прямой линии президент встречался с губернаторами и требовал решить проблемы? Сработало без осечки».

И правда. Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа на прошлой прямой линии смело пожаловался президенту, что его отец, 20 лет прослуживший в МВД, никак не дождется положенной ему субсидии на жилье. И получил в подарок мобильный телефон за самый острый и интересный вопрос: для вящей пользы юношества. Через год он зачем-то сообщает журналистам, что очередь отца отодвинулась еще дальше, а впереди оказались какие-то другие люди — по всей видимости, более достойные. Интересно, дадут ему еще один мобильник или отберут прежний?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объясняет, что на этот раз в процедуру встречи «будут введены технологические и содержательные новации». Их суть в том, что обращения россиян, полученные к 7 июня, сразу направляются главам регионов и в профильные министерства. Или, если ближе к тексту, помощники президента постараются после прямой линии снабдить «глав регионов информацией, чтобы помочь им видеть реальную картину в своем регионе».

Это действительно технологический прорыв. Наверняка еще остались среди нас люди, которым по старинке кажется, что основная функция губернатора как раз в том, чтобы лучше других видеть реальную картину в своем регионе. И по мере сил ее оптимизировать. Раз в несколько лет отчитываясь о проделанной работе перед региональным избирателем в надежде получить мандат на продолжение усилий. Так вот это все неправильно, вчерашний день. Подобным отсталым гражданам давно пора поменять свои заскорузлые воззрения. Благодаря цифровой революции, искусственному интеллекту и президентским помощникам прямая линия станет для губернаторов источником новой полезной информации о том, что происходит у них под крылом. Президенту вместе с народом сверху видней.

Благодарные же россияне, со своей стороны, могут быть уверены, что их обращения будут быстро и точно ранжированы, систематизированы и в установленном порядке направлены ровно в те министерства, ведомства и губернаторские офисы, какие следует. Откуда все заинтересованные лица и получат вежливый квалифицированный ответ вместе с пожеланиями стойкости и доброго здоровья.

Действенный контроль за своевременностью реакции (по советским законам ответ на обращения трудящихся должен быть послан в течение месяца; благодаря технологическому прогрессу сегодня его могут послать значительно быстрее) будет налажен со стороны Администрации президента. И это тоже верно, потому что, если нет электорального контроля снизу, кто, кроме вертикали, защитит постсоветского человека от чванства, бюрократического зазнайства и вспышкопускательства со стороны реакционного класса чинуш, феодалов и бояр?

Как можно понять из слов Киселева, на этот раз президент будет встречаться не только с лучшими представителями россиян и зелеными папками, но и в онлайн-режиме с губернаторами и министрами. В СССР такой формат назывался селекторным совещанием. Что, безусловно, придаст зрелищу интриги и драматизма. Ведь до конца не будет ясно, состоится ли ритуал жертвоприношения кого-то из начальников в прямом эфире, или на первый раз дело ограничится обкаткой технологий. А усечение голов оставят для следующих, 18-й, 19-й и 20-й прямых линий: нельзя же раскрывать сразу все потенциальные секреты и преимущества технологических новаций.

Сработают ли новации без осечки, как в прошлый раз? Скорее всего, да. Работало же в Древнем Риме и при царе Иоанне Васильевиче. Но это если с казнями в прямом эфире. Если без, то возникает опасность утраты остроты жанра. Ощущения притупляются, необходимо добавить эмоций. Творческий кризис наступает, когда жанр начинает водить рукой творца (сейчас говорят «копирайтера») и 16-я историческая линия описывается теми же словами, что исторический 23-й, 24-й или 27-й съезд КПСС. Хотя, может, в этом и кроется секрет новизны? Сегодня ситуация напоминает то ли процедуру производственного совещания из советских киножурналов с их острыми (невзирая на лица!) вопросами от народа в лице решительных доярок и конструктивных слесарей-сборщиков, то ли партийное собрание Челябинского тракторного завода.

Народы с нетерпением ждут кровопролитиев. Но все-таки остается нешуточная угроза съесть чижика. Здесь, конечно, очень многое зависит от гражданской активности и сплоченности трудящихся масс. Посмотри в зеркало и честно ответь себе: а ты записался в добровольцы? Отправил свой вопрос на прямую линию?

Дмитрий Орешкин, «Сноб»