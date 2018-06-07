Павел Северинец: Найдите пару часов и приезжайте в Куропаты 3 7.06.2018, 8:28

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ФОТО: ULADZ HRYDZIN

Беларусь ждет своих защитников.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров БХД Павел Северинец:

Друзья мои!

Стоим уже почти неделю. Все СМИ сообщают. Но в общем участников обороны - всего несколько десятков, одновременно собирается не более 20 человек.

6 июня дважды пытались ставить палатки. При числе людей 10-12 человек «тихари» забирают палатки силой, грабеж да и только.

Спасибо всем, кто был в эти дни.

Но, друзья! Остальные... Ну разве трудно выбрать пару часов, выйти из зоны комфорта и приехать на Куропаты - хотя бы постоять рядом?

Завтра с 12.00 будем размещать на заборах информацию о Куропатах. Привозите снимки, копии статей, газеты.

БЕЛАРУСЬ ЖДЕТ ТЕБЯ в Куропатах!»

Напомним, что общественные активисты начали бессрочную акцию протеста против открытия в Куропатах ресторана «Поедем, поедим». Открытие ресторана было назначено на 5 июня, в тот день протестующие блокировали все приезжавшие в ресторану машины с продуктами и посетителями и не допустили открытия скандального заведения. Ресторан открыли ночью, с 5 на 6 июня.

6 июня акция протеста продолжилась. Активисты пытались установить возле ресторана палаточный городок. Была арестована журналистка «Белсата» Екатерина Андреева.