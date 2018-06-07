Павел Северинец: Найдите пару часов и приезжайте в Куропаты

Павел Северинец: Найдите пару часов и приезжайте в Куропаты3
- 7.06.2018, 8:28
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Беларусь ждет своих защитников.
Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров БХД Павел Северинец:
Друзья мои!
Стоим уже почти неделю. Все СМИ сообщают. Но в общем участников обороны - всего несколько десятков, одновременно собирается не более 20 человек.
6 июня дважды пытались ставить палатки. При числе людей 10-12 человек «тихари» забирают палатки силой, грабеж да и только.
Спасибо всем, кто был в эти дни.
Но, друзья! Остальные... Ну разве трудно выбрать пару часов, выйти из зоны комфорта и приехать на Куропаты - хотя бы постоять рядом?
Завтра с 12.00 будем размещать на заборах информацию о Куропатах. Привозите снимки, копии статей, газеты.
БЕЛАРУСЬ ЖДЕТ ТЕБЯ в Куропатах!»
Напомним, что общественные активисты начали бессрочную акцию протеста против открытия в Куропатах ресторана «Поедем, поедим». Открытие ресторана было назначено на 5 июня, в тот день протестующие блокировали все приезжавшие в ресторану машины с продуктами и посетителями и не допустили открытия скандального заведения. Ресторан открыли ночью, с 5 на 6 июня.
6 июня акция протеста продолжилась. Активисты пытались установить возле ресторана палаточный городок. Была арестована журналистка «Белсата» Екатерина Андреева.