Лондон потребовал от РФ освободить Сенцова 1 7.06.2018, 9:21

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МИД Великобритании выступил с официальным заявлением.

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию освободить четырех украинцев, незаконно осужденных за непризнание аннексии Крыма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой британского ведомства, передает liga.net.

В МИД требует освободить Олега Сенцова, Александра Колченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Они, как утверждают в Британском МИД, "получили длительные тюремные сроки после судебных разбирательств, которые, как оказалось, не соответствовали международным стандартам".

Лондон также заявил, что эти случаи, а также задержания и аресты еще около 70 человек - подчеркивают систематическое преследование РФ тех, кто высказывает несогласие с незаконной оккупацией Крыма.

Представитель лондонского Офиса иностранных дел и вопросов содружества подчеркнул, что эти люди голодают из-за продолжающегося содержания под стражей, а лишение их свободы он назвал политически мотивироваными.

"Контроль России над Крымом остается незаконным и является вопиющим нарушением ряда международных обязательств РФ", - заявил он.

Сенцов голодает 24-й день, Кольченко - 7й, Балух - 80-й и потерял около 30 кг веса.