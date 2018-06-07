Шапиро предложил включить в школьную программу обязательное катание на льду 36 7.06.2018, 9:28

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Семен Шапиро

Фото: tut.by

Чиновники пытаются спастись от кары за вылет сборной Беларуси из хоккейной элиты.

На днях «Прессбол» сообщил:

«По всему видать, спустя всего год после назначения на пост Семена Шапиро вопрос опять выглядит непраздным. Шеф ФХРБ сейчас в отпуске. В штатном режиме в этом не было бы ничего странного: с даты вступления в должность аккурат минул год, да и хвост мая — начало июня это самые удобные даты отдыха в хоккее, «мертвый сезон». Все сходилось бы, кабы не одно но: «Сведения, знаете ли, нехорошие…»

Вернее, слухи, которые официально комментировать не принято, но которые, поступая из нескольких источников, нередко позже материализуются в факты. Они (пока еще слухи) таковы: отставка Шапиро необязательна, но возможна, пишет «Салідарнасць».

Чтобы спастись в таких случаях, нужно, как минимум, изобрести что-нибудь этакое, что понравится самому главному начальнику. И вот, 6 июня, на совещании в министерстве спорта, на котором рассматривалось состояние и перспективы развития хоккея в Беларуси, Шапиро озвучил грандиозную идею: «проработать тему обязательных занятий по катанию на льду в рамках школьной программы».

В общем, спасем хоккей, а заодно и фигурное катание поправим.