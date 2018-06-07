Дождались: валюта становится дефицитом 3 Владимир Тарасов, «Белрынок»

7.06.2018, 9:37

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В банковской системе Беларуси возникли явные предпосылки для нехватки валюты.

В апреле валютные средства резидентов Беларуси в банках страны сократились на рекордную за весь послекризисный период величину: 525,9 млн. долларов. В банковской системе страны возникли предпосылки для возникновения дефицита валюты.

Начинающийся глобальный экономический кризис в апреле и мае текущего года привел к массовому оттоку долларовых средств с рынков капитала развивающихся стран. В Беларуси рынок капитала неразвит, однако кризис, похоже, добрался и до нашей страны и привел к резкому сокращению средств белорусских предприятий в банках. Таким образом, начали подтверждаться опасения насчет негативных последствий кризиса для Беларуси.

Причина происходящих событий, по крайней мере, за рубежом, состоит в росте стоимости заимствования в долларах. Рост ставок ФРС США и ужесточение его политики привели к росту доходности десятилетних казначейских облигаций США до уровня около 3%. Доллары стали дорогими, поэтому инвесторы предпочитают американские облигации, а компании из развивающихся стран, которые ранее осуществляли, заимствования в долларах, теперь возвращают долги.

Предприятия выводят средства из белорусских банков

Валютные пассивы белорусских коммерческих банков, то есть средства резидентов и нерезидентов Беларуси, а также собственные средства банков, сокращаются уже несколько лет после роста в кризисном 2014 году. Так, за три года и четыре месяца валютные пассивы белорусских банков снизились на 3,03 млрд. долларов – до 18,34 млрд. долларов. Но данное сокращение практически полностью было связано с выводом средств нерезидентов, величина которых снизилась за указанное время на 2,72 млрд. долларов – до 4,53 млрд. долларов.

То есть по мере снижения потребности белорусской экономики в иностранной валюте, белорусские банки уменьшали величину своих заимствований за рубежом, тогда как валютные сбережения резидентов РБ (предприятий, населения и самих банков) почти не изменились.

Но в апреле 2018 года ситуация стала кардинально другой. По данным Национального банка РБ, объем средств в иностранной валюте, привлеченных банками от резидентов, снизился на 525,9 млн. долларов – до 13,59 млрд. долларов. Это максимальное снижение за весь послекризисный период. Более того, в апреле 2017 года данные средства значительно выросли, то есть резкое сокращение в апреле текущего года не носит сезонный характер.

При этом валютные депозиты юридических лиц в белорусских банках за апрель 2018 года снизились на 345,6 млн. долларов – до 3,81 млрд. долларов. Предприятия решили рассчитаться по своим валютным долгам. Население тоже снизило объем своих валютных депозитов в банках, но незначительно: на 65,8 млн. USD – до 7,27 млрд. USD.

При этом величина средств, привлеченных белорусскими коммерческими банками от нерезидентов РБ, в апреле выросла на 22,6 млн. долларов – до 4,53 млрд. долларов. То есть, белорусские банки были вынуждены увеличить объемы привлечения валюты за рубежом.

Но это не все. Некоторые банки увеличили ставки по валютным депозитам для населения и предприятий, причем довольно существенно. Так, например, Альфа-Банк с 5 мая поднял ставки по новым вкладам Альфа-Фикс в долларах США: на срок 13 месяцев – с 0,75% годовых до 1%, на 24 месяца – с 1% до 2%, на 37 месяцев с 2,25% до 2,5%.

Но и это не все: Национальный банк не стал существенно поднимать проценты на аукционах по размещению собственных долларовых облигаций со сроком обращения, равным 1 году, что привело к сокращению спроса на эти облигации. Так, на аукционе 29 мая спрос на них уменьшился до 7,6 млн. долларов, и это при том, что Нацбанк был готов разместить свои ценные бумаги на 75 млн. долларов.

Рост ставок по валютным депозитам продолжится

Таким образом, признаки возникновения дефицита валюты в банковской системе страны налицо. Аналогичная ситуация в настоящее время складывается в России, хотя там ситуация намного сложнее, чем у нас, в силу наличия разнообразных ценных бумаг и больших возможностей по проведению валютных операций (см. «Прогноз курса рубля на неделю с 4 по 8 июня»). По оценкам российских экспертов, на 1 мая запасы свободной валюты в банковской системе РФ составили около 8 млрд. долларов, что оказалось примерно в три раза ниже, чем год назад.

При этом в январе-апреле 2018 года чистый приток валюты по счету текущих операций в Россию составил 41 млрд. долларов, однако российские корпорации за тот же период вывели из страны 21 млрд. долларов. Многие российские компании предпочитают хранить валюту за рубежом.

Не исключено, что белорусские предприятия также занимаются подобной деятельностью, то есть сокращение объема их средств в белорусских банках в апреле вызвано не только возвращением долгов нерезидентам, но и размещением средств в зарубежных банках. Однако пока данных, позволяющих оценить значимость такого процесса, нет. Это станет известно после публикации Нацбанком платежного баланса за II квартал 2018 года, то есть через несколько месяцев.

Ситуация с валютой в белорусской банковской системе, скорее всего, постепенно будет ухудшаться. Разумеется, ожидать финансовых потрясений вследствие сокращения валютных средств резидентов РБ в белорусских банках не стоит, так как дефицит валюты может быть компенсирован посредством увеличения заимствований банков за рубежом. Однако тут также могут возникнуть проблемы, так как основной источник валюты для многих белорусских банков – это российские материнские банки, которые сейчас сами испытывают проблемы с валютой.

Например, российский банк ВТБ сообщил об увеличении ставок по депозитам в долларах и евро для населения. В частности, по вкладам в долларах ставки выросли на величину до 0,69 процентного пункта.

Более того, против некоторых российских банков могут быть приняты новые санкции, что приведет к еще большим проблемам. Например, в ВТБ даже разработали план по защите своих клиентов в том случае, если банк потеряет возможность работать с долларами. В банке гарантируют, что его клиенты всегда смогут получить валюту, которую они хранят в нем в других банках. Но ясно, что это не удешевит долларовые ресурсы. Белорусским банкам напрямую санкции США не грозят, но так как многие из них являются дочерними банками российских, доступность к валюте снизится и у них. Все это должно привести к росту ставок по валютным депозитам в банковской системе РБ, что, по крайней мере, для вкладчиков, является хорошей новостью. Валюты, конечно, хватит на всех, просто она станет дороже.

Владимир Тарасов, «Белрынок»