Конгресс США: Пора лишить диктаторов возможности проводить престижные мероприятия 3 7.06.2018, 9:56

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Американские парламентарии рассмотрят новую двухпартийную резолюцию по ЧМ в России.

В преддверие чемпионата мира по футболу в России авторы документа призывают не забывать о том, что насильственные действия властей РФ нарушают международные нормы

Члены Палаты представителей Конгресса США – республиканка из Флориды Илеана Рос-Лехтинен и демократка из Огайо Марси Каптур – внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России. В ней осуждаются нарушения международных законов и отход от ценностей ФИФА (Международной Федерации футбола) в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации, сообщает «Голос Америки».

В число указанных фактов нарушений, включенных в резолюцию, вошли насильственное вторжение в Украину; хорошо задокументированные случаи нарушения прав человека; арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

«По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей на всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира, – приводятся в пресс-релизе слова конгрессвумен Каптур. – Мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь богатым олигархам – друзьям Путина».

«Я с гордостью присоединяюсь к моему другу и коллеге, Марси Каптур, внося на рассмотрение эту резолюцию, – продолжает эту же мысль цитата из заявления когрессвумен Рос-Лехтинен. – В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность (за свои действия), и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности».

Инициативу обеих женщин-политиков поддержал член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел. «Когда речь заходит о нашем общем впечатлении от самого популярного в мире вида спорта, – сказано в заявлении конгрессмена Энгела, – мы можем сделать гораздо больше, нежели вознаграждать опасное и безответственное поведение (властей) России в виде оказания им чести стать хозяевами чемпионата мира. Эта двухпартийная резолюция ясно дает понять, что насильственные и агрессивные действия России не будут забыты или приукрашены. Мировое сообщество должно оказать противодействие Путину и его приспешникам».