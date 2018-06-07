Арабская весна: можем повторить 7.06.2018, 9:59

Фото: REUTERS, Muhammad Hamed

Иорданцы возглавили революционные процессы в регионе.

Иордания оказалась в одиночестве перед региональным и международным давлением и разгоряченными улицами. Это уже не просто протесты против закона о повышении подоходного налога, который правительство направило в парламент и отказалось отозвать. Они превратились в суд над экономическим и политическим подходами правительства страны, в которых протестующие увидели очень серьезные проблемы, пишет египетское издание noonpost.org.

Кроме призывов к отмене закона о подоходном налоге, протестующие требуют отставки правительства и роспуска Палаты представителей. Король Иордании распустил нижнюю палату парламента под давлением народа, но ясно, что это не последнее требование.

Дни гнева продолжаются

За пять дней волны народного гнева захлестнули Иорданию с севера до юга. Требования народа возросли из-за безработицы и бедности, которой страдают примерно 20% иорданского населения. Правительство стало похоже на своих граждан — его карманы пусты. Иорданцы возмущены, что их правительство хочет получить деньги из их карманов, чтобы заполнить дефицит бюджета. Правительство хочет получить больше денег из карманов простых людей, поэтому утвердило закон об увеличении подоходного налога и отправило его в парламент для ратификации.

Сотни тысяч людей пришли к резиденции премьер-министра Иордании, который предложил этот законопроект, и начали скандировать лозунги против правительства, требуя его отставки. Между протестующими и силами безопасности начались стычки. В провинциях протест вылился в насилие и перекрытие главных дорог. Протестующие жгут покрышки, а силы безопасности производят аресты.

Гнев народа усилился и достиг тревожного уровня. В последние несколько дней большинство протестующих проводили мирные забастовки, требуя отставки правительства, но были и те, кто призывал к возвращению арабской весны. Один из их врагов — символы государства. Протестующие хотят прийти к зданию правительства ночью, поскольку территория вокруг резиденции премьер-министра была объявлена закрытой военной зоной.

Профсоюзы вышли на улицу в прошлую среду. Целью массовой забастовки была отмена налогового закона, который стал бы серьезным финансовым бременем для иорданцев. Однако правительство проигнорировало забастовку и настаивало на своей позиции после встречи с лидерами профсоюзов. Спикер Платы представителей заявил, что правительство не может отменить закон об увеличении подоходного налога, потому что он связан с получением кредитов в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Через несколько часов после провальной встречи премьер-министра с профсоюзами и депутатами наступили вышеупомянутые события. Премьер-министр придерживался законопроекта, профсоюзы занимали оппозиционную позицию и призывали к продолжению диалога, а министры говорили об экономическом кризисе в стране.

После многочисленных акций протеста король Иордании объявил о решении отменить запланированное повышение цен на бензин и электроэнергию. Однако, несмотря на это, акции продолжились. Протестное движение расширилось и переместилось из столицы Амман в провинции. Наблюдатели считают, что акции протеста напоминают протесты 1989 года и протестное иорданское движение в рамках арабской весны в 2011 году.

Иорданцы требуют реформ и изменений

Условия жизни всегда лежали в основе протестов в Иордании, но кажется, что стремления и требования иорданцев не заканчиваются на них. Иорданцы считают, что неадекватная политика и глупые политики — основа экономического спада в стране.

Сложившаяся ситуация показывает, что требования людей не уменьшатся из-за смены премьер-министра, назначенного самим королем, или отказа от решения увеличить цены на бензин и электроэнергию или уменьшение налогов, заложенных в бюджет способами, которые не являются законными.

В стране около 100 различных налогов и пошлин, взимаемых с иорданских граждан. Иорданцы называют свое правительство «фискальным», и считают, что оно нашло в их карманах нефть для заполнения дефицита бюджета и текущих государственных расходов. На сегодняшний день доходы от налогов составляют 83% от доходов бюджета.

Протестующие объявили о своих требованиях на странице «Народное движение Иордании». Они призвали к отставке правительства, созданию правительства национального спасения, отмене налогов на топливо и электроэнергию, которые достигли 40%, отмене налога с продаж и закона об увеличении подоходного налога, и восстановлению субсидий на хлеб.

Столкнувшись с растущим народным гневом и требованиями, все варианты кажутся скудными. Отказ правительства от закона об увеличении подоходного налога стал выбором бездействия. А принятие варианта, приемлемого для профсоюзов и сердитой улицы, кажется трудным. Требования народа направлены на отмену закона путем роспуска Палаты представителей и консенсуса касательно закона о гражданской службе.

С другой стороны, иорданские политики делают ставку на прямое вмешательство короля для отзыва законопроекта, в то время как существует другой аспект кризиса в стране. От Иордании требуют определенной политической позиции по региональным вопросам, особенно по «сделке века» и Иерусалиму. Возможно, этим можно объяснить, почему союзнические страны отвернулись от Иордании в трудные времена.

ما تفرحوش انه الملقي راح

كبروا عقلكم عنا مطالب ولا اشي منها نلناه

الملقي بالأساس مش من مطالبنا الاساسية أو بالأحرى مش مطلب مهم من مطالبنا أبدًا

خليكم متذكرين شو هي مطالبنا كمان مرة :) pic.twitter.com/g0bVEpOZEk — Shaheen (@1Chaheen) 4 июня 2018 г.

Не секрет, что Иордания является одной из арабских стран, которая опирается на иностранную помощь. Она пользуется щедрыми грантами от стран Персидского залива. В кулуарах Аммана говорят о том, что союзнические страны отказались спасать правительство Иордании из-за отказа иорданцев следовать американо-израильско-саудовскому пути по палестинскому вопросу.

Требований у иорданцев намного больше

Отставка премьер-министра Иордании Хани аль-Мульки и назначение Омара ар-Раззаза, который должен сформировать новое правительство, не помогли остановить нарастающую волну протестов. Глава профсоюза д-р Аль аль-Абус заявил, что забастовка будет продолжаться до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку, потому что «необходимо изменить подход, а не народ».

В парламенте звучат голоса за удовлетворение требований протестующих на улице и профсоюзов. 90 членов Палаты представителей высказались против закона о повышении подоходного налога, заявив, что он обладает «недопустимой формой и содержанием». Однако гнев общественности к правительству включает и Палату представителей. Большая часть иорданцев обвинили ее в одобрении бюджета в начале года из-за чего правительство увидело «зеленый свет» для повышения цен и введения налогов.

Иорданцы считают, что остро нуждаются в современном избирательном законодательстве. Закон не может быть принят за закрытыми дверями. Он должен быть сформулирован при участии все политических сил страны. Иорданцы также понимают, что большинство их проблем из-за политиков.

Король Иордании Абдалла II

Острое внимание уделяется реформированию системы в то время, когда Иордания, как и другие арабские королевства, является абсолютной монархией: король держит бразды правления и пользуется властью, которая распространяется на все институты государства, а также он имеет возможность распускать избранную законодательную власть. Бывший король Иордании Хусейн и нынешний Абдулла II оказывают огромное влияние на законодательную и исполнительную власти в стране.

Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

Несмотря на то, что эти протесты носят экономический характер, наблюдатели считают, что смена иорданского режима — это необходимая политическая реформа. Предлагаемые решения не должны быть конкретными с экономической точки зрения, а должны двигаться в направлении политических реформ, чтобы население могло принимать участие в политике страны и принятии решений. Граждане должны чувствовать, что они являются реальной и активной частью в управлении государственными делами, которая несет ответственность за действия и решения правительства и Палаты представителей.

По словам руководителя исследовательского центра Мохаммеда аль-Хусейни, решение заключается в том, чтобы выбрать правительство, которое пользовалось бы доверием иорданского общества. Задача этого правительства — инициировать реальный национальный диалог по ключевым вопросам, связанным с процессом политических реформ, который включает в себя внесение поправок в Конституцию и законодательные акты.

Политики с большой осторожностью следят за тем, что будет происходить на иорданских улицах в ближайшие дни. Иорданию настигли ураганы арабской весны во время мира и спокойствия, поэтому она должна найти баланс между своими внутренними потребностями и внешним давлением, чтобы преодолеть кризис в регионе, который и так очень неспокоен. Таким образом, иорданцы создадут почву для следующего этапа — этапа реформ.