Марина Носенко: Поднажмем, друзья 7.06.2018, 10:15

Дмитрий Полиенко

Фото: tut.by

Поддержку политзаключенного Дмитрия Полиенко нужно продолжать до полного освобождения.

Об этом в «Фейсбуке» написала активистка и подруга политзаключенного Дмитрия Полиенко Марина Носенко:

- Собрали Дмитрию последнюю передачу, которую 6 июня родители передали на свидании. Сейчас идет обратный отсчет до его освобождения.

Кстати, Дмитрия в колонии просят не жаловаться на условия содержания и чтобы о нем меньше писали СМИ. Значит, наша с вами солидарность работает. Значит, надо продолжать до полного и немедленного освобождения заключенного.

Получил много поздравлений с днем рождения. Говорит, что под все письма будет нужна отдельная сумка, так как оставлять там такие ценные вещи не хочет.

Поднажмем, друзья! Свободу Полиенко!

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК. В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.