Дизайнер одежды из Беларуси попала на страницы «Таймс» 1 7.06.2018, 10:11

Алла Синкевич (в центре) и две работы из ее коллекции

Фото: evoke.ie

Алла Синкевич переехала из Беларуси в Ирландию пять лет назад.

Алла Синкевич родилась в Украине, выросла в Беларуси, а сейчас учится в Ирландии. На днях созданная девушкой коллекция одежды принесла ей денежный приз, а также внимание многих масс-медиа, сообщает belmir.by.

Алла – студентка Национального колледжа искусства и дизайна в Дублине. В числе 15 выпускников она представила на ежегодный показ работ учащихся этого учреждения коллекцию под названием «Экзистенциальный кочевник».

В итоге спонсор данного мероприятия – сеть универмагов Brown Thomas – назвал ее лауреатом своей премии Designer to watch. Призы включают грант в 4 тысячи евро, участие в июльской выставке в одном из магазинов и менторскую помощь.

Кроме того, коллекция Синкевич вошла в список финалистов международного конкурса начинающих дизайнеров Mittelmoda и в шорт-лист конкурса Ирландского совета по дизайну и ремеслам Future Makers.

Достижения Аллы привлекли к ней интерес газет и телевидения. Например, о ней написало одно из самых авторитетных британских изданий The Times. Также она стала гостем телепередачи на ирландском TV3.

В интервью журналистам Синкевич рассказывает, что переехала из Беларуси в Ирландию 5 лет назад вместе со своим мужем. И совсем не думала тогда, что будет учиться в колледже на отделении дизайна одежды.

«В Беларуси изначально я изучала биологию, – говорит она. – Но всегда хотела создавать и раньше уже занималась дизайном. А в какой-то момент поняла, что надо сфокусироваться на том, к чему чувствуешь настоящую тягу».