Сотни обращений белорусов в ООН озадачили правительство 6 7.06.2018, 10:58

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Белорусы заставили власти реагировать на их обращения в ООН.

Как сообщил гомельской «Весне» правозащитник Леонид Судаленко, правительство Беларуси ответило на ряд жалоб белорусов в Комитет ООН по правам человека.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Комитете по правам человека ООН сейчас зарегистрировано более 248 жалоб от граждан Беларуси на нарушение их прав.

Дело №3095/2017 (Павел Каторжевский против правительства Беларуси)

26 ноября 2016 года член партии «Справедливый мир» Павел Каторжевский разместил на личной странице в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе ссылку на материал «Маразм и показушная почесть погибшим в войне», в котором содержалась резкая критика власти в части проведения показушных мероприятий в честь погибших во Второй мировой войне граждан, за что суд Центрального района Гомеля выписал ему денежный штраф.

Пройдя все эффективные внутренние средства правовой защиты, активист пожаловался в Комитет ООН по правам человека на нарушение белорусским правительством его права на распространение информации.

В этом кейсе белорусское правительство на международном уровне повторило, что заявитель не исчерпал все внутренние средства правовой защиты, а также утверждает о соответствии национального закона о противодействии экстремизму положениям Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Действующий по доверенности заявителя правозащитник Леонид Судаленко в коммуникации указал, что национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры, является неэффективным, что и выявилось в конкретном случае его доверителей.

«Жалоба в порядке надзора в Беларуси не является эффективным средством правовой защиты, поскольку находясь на усмотрении ограниченного круга лиц, не влечет за собой пересмотр дела по существу, так как используется по единоличному усмотрению судьи или прокурора. В случае такой проверки она ограничивается лишь только вопросами правовых норм и не допускает пересмотра фактов и доказательств», - отметил в письменной коммуникации правозащитник.

Он также добавил, что национальное процессуальное законодательство страны не предусматривает возможности и не дает гражданину права на прямое обращение с конституционной жалобой в Конституционный суд.

Дело №3099/2017 (Владимир Непомнящих против правительства Беларуси)

Активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Непомнящих в феврале 2017 года во время акций протеста против скандального налога на «тунеядцев» являлся заявителем уличного шествия в Гомеле. Несмотря на то, что местная власть запретила запрашиваемую акцию, Владимир вместе с другими вышли 19 февраля на улицы, за что суд арестовал его на трое суток и выписал административный штраф.

Заявляя о неисчерпании заявителем внутренних средств правовой защиты, белорусская сторона привела статистику за 2017 год, согласно которой прокуратура в прошлом году вынесла 3 766 надзорных протеста по делам об административных правонарушениях, 3 665 из которых (97%) были удовлетворены, в то время как Непомнящих с жалобами на арест и штраф в прокуратуру не обращался.

В этом кейсе Леонид Судаленко заявил, что правительство не раскрывает приведенной статистики, а именно, не указывает, какое количество удовлетворенных судами прокурорских протестов имели отношение к реализации гражданами прав на свободное выражение мнения и участие в мирных собраниях. Он также добавил, что по официальной статистике в стране в 2017 году только органами внутренних дел зарегистрировано 3,9 млн. административных правонарушений, поэтому приведенная выше статистика прокурорских протестов составляет ниже 0,1% от общего количества рассмотренных административных дел в стране.

Дело №3100/2018 (Анна Красулина против правительства Беларуси)

Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Красулина обратилась в Комитет ООН по правам человека, перечислив факты систематического преследования за участие в акциях в Минске.

28 июля 2016 года Анна находилась в составе группы людей на проспекте Независимости в Минске, держа в руках плакат с надписью «Мама помнит. А ты?». Суд ей выписал 20 базовых величин штрафа. 30 марта 2017 года она находилась возле ИВС по 1-му переулку Окрестина в Минске, встречая активистов после отбытия административных арестов. В руках держала бело-красно-белый флаг, за что суд Московского района выписал ей максимально возможный штраф в 50 базовых величин.

В жалобе в КПЧ ООН девушка просит признать нарушение ее прав на выражение мнения и мирные собрания, гарантированные Международным пактом о гражданских и политических правах.

Белорусское правительство в коммуникации на международном уровне заявило, что заявительница не исчерпала все внутренние средства правовой защиты, а также утверждает о соответствии национального закона о массовых мероприятиях положениям Международного Пакта о гражданских и политических правах.

В отношении исчерпания внутренних средств правовой защиты Анна Красулина через своего представителя в КПЧ ООН, правозащитника Леонида Судаленко заявила, что у председателя Верховного Суда пять заместителей, а у Генерального прокурора четыре.

«Белорусское правительство не разъясняет, к какому конкретно заместителю необходимо обратиться, чтобы впоследствии надзорную жалобу рассмотрел лично председатель Верховного Суда или Генеральный прокурор. По этой причине мы считаем действующее национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры неэффективным», - отметил в письменной коммуникации правозащитник.

По вопросу соответствия национального закона о массовых мероприятиях международным обязательствам страны правозащитник напомнил, что белорусское правительство до настоящего времени не исполняет Заключение Венецианской комиссии 2012 года, согласно которому национальный закон о массовых мероприятиях подлежит изменению. Кроме того, Беларусь не исполняет многочисленные решения Комитета ООН по правам человека, согласно которым наша страна обязана привести национальный закон о массовых мероприятиях в соответствие со своими международными обязательствами.