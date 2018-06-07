Сенаторы США предложили ограничить право Трампа вводить пошлины 7.06.2018, 10:30

Инициативу уже поддержали пять республиканцев и четыре демократа.

Американские сенаторы во главе с республиканцем Бобом Коркером представили в конгресс законопроект, в соответствии с которым президент страны не сможет вводить таможенные пошлины без согласия законодателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что инициативу Коркера уже поддержали пять республиканцев и четыре демократа. Сенаторы усомнились в целесообразности введения новых тарифных ставок администрацией Дональда Трампа по соображениям «соблюдения интересов национальной безопасности страны». По их мнению, такие меры могут привести к ухудшению отношений с союзниками США и неизбежно приведут к торговой войне. По замыслу авторов законопроекта, для введения новых тарифов глава государства обязан будет предоставить членам конгресса отчет о целесообразности этих мер, после чего законодатели смогут либо утвердить, либо отклонить предлагаемые шаги.

В марте Трамп подписал меморандум о введении тарифов более чем на сто видов товаров из Китая. С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз алюминия и 10-процентные пошлины на ввоз стали из стран ЕС, Канады и Мексики. В этот же день в Канаде анонсировали, что в качестве ответных мер будут введены пошлины на импорт стали и алюминия на сумму до $16,6 млрд, которые вступят в силу 1 июля. В Мексике 5 июня объявили о повышении тарифов на 20% на импорт свинины и сельскохозяйственной продукции из США. На следующий день еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём заявила о введении 25-процентной пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию из США.