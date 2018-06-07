Белорус об участии в шоу «Голос»: Баннеры с моим лицом висят по всей Украине 1 7.06.2018, 10:40

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Брестчанин боролся за победу в шоу в составе команды Тины Кароль.

В Украине брестчанин Миша Сосунов, выступающий под псевдонимом Michael Soul, – звезда. После шоу «Голос краiны», где он боролся за победу в составе команды Тины Кароль, его постоянно останавливают на улицах: «Можно автограф?». У нас же симпатичного блондина узнают редко.

Правда, сейчас в Беларуси он и сам нечастый гость. На прошлой неделе певец приехал на родину, чтобы окончить работу над своей дебютной пластинкой и провести здесь мастер-классы по вокалу.

Zarya.by воспользовалcя моментом и поговорил с артистом, который сделал то, что за восемь сезонов украинского «Голоса» не удавалось ни одному белорусу: он дошел до полуфинала шоу, остальные – не дальше первого прямого эфира.

– Майкл, расскажите немного о себе: в какой семье выросли, где учились?

– Меня растила одна мама. Отец погиб сразу после моего рождения, когда мне было 23 дня. У меня семья музыкантов: папа пел, мама тоже была профессиональной певицей. Правда, после папиной смерти она бросила это дело, но всегда поддерживала мое увлечение, помогала, давала советы: кто я сейчас – это целиком ее заслуга. Мой путь на сцену начался в образцовой студии «Тарарам» в Центре молодежного творчества в Бресте, но там была, скорее, коллективная работа, я редко выступал сольно. Серьезно заниматься вокалом стал уже будучи студентом Минского колледжа искусств. После учебы долгое время работал педагогом по вокалу – мои дети занимали первые места на самых топовых конкурсах и телевизионных передачах.

– Вы тоже засветились на многих проектах: вспомните, пожалуйста, самые значимые.

– О, их просто огромное количество! Наверное, один из первых – это «Крутые ребята» на телеканале СТВ, затем был национальный отбор на детское «Евровидение». Когда мне было 14 лет, я поехал в Украину на «X-фактор», где дошел до третьего этапа в тренировочном лагере: рассчитывать на высокий результат не мог в силу возраста – слишком юный и неопытный. Потом пробовал попасть в «Академию талантов» на ОНТ и в шоу «Хочу к Меладзе» – но ни там, ни там не срослось. В 2016-м отбирался на «Евровидение» в составе дуэта «The EM» с Егором Шаранковым, нашим продюсером был Макс Алейников. Там мы немножко поскандалили: вышли мальчики в стиле группы «Тату» и создали хайпа. А на «Евровидение» я попал уже на следующий год как бэк-вокалист «Naviband», съездил с ними в Киев.

– Но у вас за плечами не только вокальные проекты. Вы еще участник украинской «Лиги смеха». Скажите, юмор – более легкий хлеб?

– Я – полуфиналист «Лиги смеха». Как видите, люблю слетать в полуфиналах (улыбается). А если серьезно, то юмор для меня гораздо сложнее. Там не существует определенных канонов и правил, по которым ты можешь выполнять свою работу. Там ты всегда полагаешься на авось, никогда не знаешь, зайдет ли шутка. Да, есть определенная концепция, как написать юмористический номер, но никто не может дать гарантии, что это выстрелит, все зависит от настроения публики и атмосферы. В пении намного проще и понятнее: если ты действительно выполняешь технические задачи хорошо, то тебя оценят в любом случае.

– Не в обиду, конечно, но о вас очень мало слышно на родине. Как складывалась карьера в Беларуси?

– Не очень, честно говоря. Меня здесь всегда воспринимали как-то не всерьез, людям было неинтересно то, что я делаю. Однако когда я пришел на «Голос краіны» и развернул там четыре кресла, тут же последовала вполне ожидаемая реакция: «О, он же наш! Он же из Беларуси!». Классика жанра, в общем. Спасибо, ребята, что заметили только сейчас, а ведь я уже пою много лет.

– Знаю, что одно время вы работали моделью. Может, есть успехи на этом поприще?

– А вот это уже действительно легкий хлеб, конкретно для зарабатывания денег. Я сделал несколько фото в каталогах, журналах, ходил по подиуму – ничего особенного. Мое самое главное достижение – то, что сейчас являюсь лицом компании Casta, рекламирую очки киевского производителя. Баннеры с моим лицом висят по всей Украине, и это чертовски приятно!

– Вернемся к «Голосу»: почему вы решили попробовать силы в украинском, а не российском проекте? В первый попасть легче?

– Нет, дело абсолютно не в этом. Просто у этих проектов совершенно отличные друг от друга форматы. Если в украинском «Голосе» заинтересованы в разного рода вокалистах, то в российском подбираются артисты более-менее однотипные, не выбивающиеся из телевизионного формата, что позволяет забыть их на 3-4 день. Мне это, честно говоря, неинтересно, не хочется быть зажатым в какие-то рамки.

– Именно потому на слепых прослушиваниях вы спели «Блюз» Земфиры, чтобы как-то выделиться: смотрите, парень поет женскую песню?

– Не совсем. Рассказываю с самого начала: продюсеры «Голоса» нашли меня по видеозаписям в «Ютубе», посмотрели мои каверы, выступления. Им очень понравилось то, что я делаю, и они решили пригласить меня к себе. Песня «Блюз» – это их выбор, не мой, хотя я очень люблю творчество Земфиры. Но это совсем не та песня, на которую я бы ставил, не думал, что с ней смогу развернуть все четыре кресла.

– Давайте начистоту, но на такой исход вы все-таки надеялись?

– Нет, не думал, что даже один член жюри повернется. На слепых прослушиваниях я абсолютно не волновался, все было так обыденно, наверное, потому что уже привык к телевизионным проектам. У меня в голове крутилась только одна единственная мысль: если разворачиваю хотя бы одно кресло, то остаюсь в профессии, буду петь и дальше, если нет, то полностью ухожу в модельный бизнес или еще куда. Понимаете, очень сложно, когда столько лет не оценивают твои творческие старания. И не потому, что ты плохо что-то делаешь, а в силу определенных, не зависящих от тебя обстоятельств – мне столько раз переходили дорогу, что другой бы на моем месте давно отчаялся и бросил все.

– А почему из четырех судей вы выбрали именно Тину Кароль?

– С Потапом мы уже работали на «Лиге Смеха», и мне хотелось чего-то нового. Сергей Бабкин очень звал меня к себе в команду, но я хотел работать с более мощными вокалистами. Поэтому выбирал между двумя членами жюри – собственно, Тиной Кароль и Джамалой. Не знаю, почему, но склонился я именно к Тине. И не разу не пожалел об этом. Вместе с ней дошел до полуфинала и считаю, что это очень достойно.

– Как вам работалось с Тиной? Чему-то кардинально новому она научила вас за время проекта?

– Она замечательная и как артист, и как педагог, и как человек. У нее я почерпнул множество всяких практических вещей, о которых не расскажут ни в колледже, ни в университете – такое нарабатывается за годы карьеры. Так как я тоже в первую очередь педагог по вокалу, нам с ней было очень комфортно работать: Тина любит ставить перед своими учениками сложные вокальные задачи, а я люблю их выполнять.

– Что было самым сложным для вас на съемках «Голоса»?

– Нервы, конкуренция. На нервной почве у меня начинаются проблемы со здоровьем, и это, конечно, очень отвлекает и мешает настроиться на рабочий лад.

– А что происходило за кулисами шоу: здоровая конкуренция или козни, интриги?

– За все шоу не скажу, но в нашей команде все очень любили друг друга. У нас вообще подобрался очень классный состав. В принципе мы были самой сильной командой Тины Кароль за всю историю «Голоса».

– Как чувствуете, проект изменил вас?

– Он сделал меня более циничным и менее эмоциональным. Я говорю про работу, не про жизнь. Потому что это нужно уметь разделять: ты не можешь быть одинаковым и дома, и на сцене – на работе все вопросы приходится решать намного жестче.

– Как оцениваете победителя «Голоса» Алену Луценко? Считаете ее достойной победы?

– Ко всем финалистам проекта я отношусь с большим уважением, считаю, что каждый из них был достоин победы. Алена Луценко – это выбор зрителей, с которыми я не вправе спорить: так решило большинство. Но если меня спросить как педагога по вокалу, то, конечно, я имею свою точку зрения: на проекте были люди, которые вылетели еще в четверть финале, но они не менее достойны победы.

– А как думаете, чего вам не хватило для победы в «Голосе»?

– Вида на жительство в Украине (смеется). Вы же должны понимать, что это телевизионный проект, и у него есть свои правила. Конечно, украинскому народу не комильфо выбирать победителем человека из другой страны – неужели у них нет своих талантов? Конечно, есть. Украина – очень поющая нация, там есть куча талантливых людей – «справжних» украинцев. Поэтому было бы очень странно, если бы в украинском «Голосе» победил белорус. Хорошо, что нас, белорусов, и так «приютили» в этом проекте. К сожалению, нашей творческой молодежи некуда двигаться, своих музыкальных проектов у нас в стране нет, кроме «Песни года», где выступают люди, которых никто не знает, а хитами становятся песни, которых никто никогда не слышал.

– Майкл, какие у вас планы теперь, когда проект завершен?

– 15 июня у меня выходит альбом «INSIDE». Это моя дебютная пластинка из пяти треков, они все на английском языке, современные, европейского звучания, с очень мощным вокалом. Над ней работали, как по мне, самые талантливые музыкальные деятели нашей страны и Украины. Так что должно получиться очень круто!

– Сейчас вас узнают на улице, журналисты берут интервью, а не боитесь, что слава окажется мимолетной и к следующему сезону «Голоса» о вас никто и не вспомнит?

– Не боюсь. В Украине меня очень хорошо знают как актера из «Лиги смеха». А теперь все это подкрепилось и «Голосом». Плюс ко всему моя дебютная пластинка будет ротироваться на всех украинских радиостанциях. Также в планах – съемка клипа на второй сингл альбома, который будет крутиться на украинских и белорусских каналах. Поэтому меня не должны забыть.