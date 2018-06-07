Шуневич: Численность сотрудников органов внутренних дел сократилась на 10%24
- 7.06.2018, 10:44
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По его словам, реорганизация ведомства завершена.
Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал в «парламенте», как сократилось количество сотрудников органов внутренних дел.
По его словам, реорганизация ведомства завершена, передает tut.by.
— На 10% была сокращена численность сотрудников всех органов и подразделений внутренних дел, — рассказал Игорь Шуневич.
По его словам, были упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы, а также было сокращено «большое количество руководящего состава». При этом качество работы органов, по его мнению, не пострадало.
Напомним, в начале 2017 года Лукашенко заявил, что «от оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно». В мае глава МВД сообщил диктатору, что на 10% планируется сократить и центральный аппарат МВД. Под скоращение попал и один из заместителей министра МВД.