Шуневич: Численность сотрудников органов внутренних дел сократилась на 10% 24 7.06.2018, 10:44

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Игорь Шуневич

По его словам, реорганизация ведомства завершена.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал в «парламенте», как сократилось количество сотрудников органов внутренних дел.

По его словам, реорганизация ведомства завершена, передает tut.by.

— На 10% была сокращена численность сотрудников всех органов и подразделений внутренних дел, — рассказал Игорь Шуневич.

По его словам, были упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы, а также было сокращено «большое количество руководящего состава». При этом качество работы органов, по его мнению, не пострадало.

Напомним, в начале 2017 года Лукашенко заявил, что «от оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно». В мае глава МВД сообщил диктатору, что на 10% планируется сократить и центральный аппарат МВД. Под скоращение попал и один из заместителей министра МВД.