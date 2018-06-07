Иран начал строить центрифуги для обогащения урана 3 7.06.2018, 10:55

Оборудование будет готово к работе через месяц.

В Иране на атомной электростанции Натанз через месяц будут готовы центрифуги для обогащения урана, сообщает Reuters.

"После приказа верховного лидера мы в течение 48 часов подготовили этот центр. Надеемся, что объект будет завершен через месяц", − сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Незадолго до этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии немедленно начала подготовку к обогащению урана, на случай, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году развалится.

Ранее сообщалось, что Иран проинформирует МАГАТЭ о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана.

Тегеран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, если Вашингтон выйдет из сделки по иранской атомной программе.