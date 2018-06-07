КГБ Беларуси задержал несколько должностных лиц высокого уровня 30 7.06.2018, 10:56

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Кого именно — неизвестно.

В Беларуси задержано несколько должностных лиц высокого уровня, подробная информация по ним будет в течение десяти дней, сообщил журналистам в «парламенте» председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает tut.by.

«Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов», — отметил Вакульчик. Самая крупная — 140 тысяч, но суммы, по оценке главы КГБ, будут расти.

«Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — уточнил Вакульчик.

Информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных чиновников глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней.

Напомним, в субботу Александр Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ. — Прим.) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил белорусский президент. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник «президента». Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.