В Гомеле профсоюз РЭП борется с частником за электросварщика 7.06.2018, 11:26

Независимый профсоюз помогает работнику взыскать $2 тысячи.

12 июня в суде Железнодорожного района Гомеля состоится слушание гражданского дела по иску 43-летнего электросварщика к бывшему работодателю совместному ООО «Джем-Флекс» о взыскании около 4-х тыс. руб. окончательного расчета при увольнении, сообщает гомельская «Весна».

25 мая в региональное отделение профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле за помощью обратился и вступил в профсоюз электросварщик Дмитрий Крес.

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Джем-Флекс», где мужчина трудился электросварщиком 4-го разряда, с начала года перестало выплачивать заработную плату. По расчетным листкам его получка составляла около 700 рублей ($350), которые начислялись, но не выплачивались. 5 апреля рабочий уволился с работы и ждал, когда частник рассчитается.

Правовой инспектор труда профсоюза Леонида Судаленко напомнил, что в силу статьи 78 Трудового кодекса при задержке окончательного расчета работник имеет право взыскать с нанимателя средний заработок за каждый день его просрочки.

На вчера, в суде поставлен вопрос о взыскании с частника задолженности по зарплате 1594,16 руб., среднего заработка за просрочку расчета 1550 руб., а также компенсации неиспользованных дней трудового отпуска 434 руб., а всего на сумму 3578,16 рублей.

Инспектор труда также добавил, что сумма иска не окончательная, она будет увеличена с учетом просрочки на день вынесения решения судом.