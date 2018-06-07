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Перевозивший авто на мотоцикле китаец стал звездой Сети

  • 7.06.2018, 11:38
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Китаец использовал трехколесный мотоцикл.

В Китае был задержан мужчина, который в разгар дня перевозил по оживленной трассе автомобиль на мотоцикле, пишет korrespondent.net.

Седан должен был быть продан на запчасти, однако доставить его в нужное место китаец так и не смог, поскольку был задержан полицией. Видео с неудачливым водителем было размещено на Facebook.

Предполагается, что вызвать эвакуатор для мужчины было не по карману, в итоге он решил перевезти его на своем трехколесном мотоцикле.

Это стоило ему 1300 юаней штрафа (около 204 долларов США), который был выписан мужчине после задержания правоохранительными органами.


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