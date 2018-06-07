Минчанин: Израильская медицина – это как другая планета 5 7.06.2018, 11:49

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Минчанин рассказал, чем его удивила медицина в Израиле.

Льву 25 лет, вот уже год он гражданин Израиля. Беларусь он оставил не просто так: ему нужно было спасать свою жизнь. Что из этого получилось – читайте в материале citydog.by.

С чего все началось

Переехать в другую страну меня заставило здоровье – лет восемь у меня диабет 1-го типа (инсулинозависимый). А в конце июля прошлого года к этому добавился новый диагноз – демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (разрушение защитной оболочки нервных окончаний в мозге). Проснулся утром, а половина тела отнялась. Думал, инсульт, но нет. Так началась история поиска медицинской помощи, которая могла бы мне точно сказать, что со мной и как с этим жить дальше.

После выписки из больницы, в которой мне провели все возможные обследования-исследования, взяли различные анализы и рассказали о том, как вообще быть в моей ситуации, я ушел в свободное плаванье с рекомендацией проконсультироваться у неврологов РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

Белорусские специалисты разводили руками – мол, на сегодняшний день никто не может сказать со 100-процентной уверенностью, что могло стать причиной подобного. И никто не может сказать, как это заболевание может повести себя дальше. Самый худший сценарий – рассеянный склероз. Диагноз, который белорусская медицина ставит сразу же после рецидива. Ну а дальше, вероятно, очевидные последствия: никто не знает, сколько и как ты будешь жить, сможешь ли ты нормально двигаться. Такие перспективы меня не устраивали.

Причем тут Израиль

Параллельно с общением с белорусскими неврологами я написал в пару израильских клиник, занимающихся медтуризмом, и еще в одну немецкую. Израиль приглашал к себе за 4 000 евро для проведения всех необходимых обследований и постановки диагноза с выпиской рекомендаций по контролю и лечению, Германия – 1 500 евро. Все они обещали за 5 дней выяснить все необходимое и отпустить тебя в спокойное будущее.

Свободных денег у меня не было, и я решил воспользоваться своими еврейскими корнями и переехать в страну, которая зарекомендовала себя как передовая в медицинской сфере.

Израильская медицина – это как другая планета

Медицина тут страховая – и это круто. Стоимость базовой страховки – несколько процентов от дохода: вычитается из зэпэ и оплачивается работодателем. Если хочешь приобрести большее количество услуг, скидок, возможностей – покупаешь «пакеты», в зависимости от предложения конкретной больничной кассы, в которой обслуживаешься.

Больничная касса – это аналог белорусской поликлиники, которая оказывает различные медицинские услуги. Всего их в Израиле четыре, я обслуживаюсь в самой крупной в Маккаби. Тут есть возможность купить пакет за 60 шекелей (это около 15 евро) и за 100 шекелей (около 25 евро) в месяц. За эти деньги, приобретая максимальный пакет, ты получаешь возможность практически бесплатно, по израильским меркам, лечить зубы (22 шекеля = 5,5 евро за штуку), заниматься фитнесом с персональным тренером, делать различного рода пластические операции (увеличение/уменьшение груди, пластику носа/ушей и т.д.) и многое-многое другое.

Ты чувствуешь реальную заботу о себе. Первые месяцы мне несколько раз звонили сообщить о том, что врачи не знают моего артериального давления, и просили прийти его измерять. Мол, в силу имеющихся у меня проблем со здоровьем медперсоналу лучше быть в курсе данного вопроса.

К тому же соответствующие рекомендации-напоминания постоянно высвечивались в моей медицинской учетной записи в интернете. Среди них были как персонализированные, основанные на моих диагнозах и болячках, так и общие, которые нужно делать всем. Мелочь, но так мило.

Многие «формальные» вещи можно делать из дома. Все – выписка лекарств, просмотр результатов анализов и обследований, заказ очереди к специалисту и т.д. – доступно в твоем личном кабинете на сайте больничной кассы.

Захотел – связался с семейным врачом, который тебя курирует: в Израиле все закреплены за врачами-терапевтами, которые ведут целые семьи. Говорят, что в белорусских платных медицинских центрах тоже можно так делать, но я не в курсе.

Израиль – это рай для больных сахарным диабетом. Если ты диабетик – инсулиновая помпа и глюкометр без проколов пальцев «в подарок». Пациенты с диабетом 1-го типа, которые постоянно должны колоться инсулином, имеют право на установку инсулиновой помпы, которая помогает контролировать и глюкозу в крови, и компенсацию, которая так важна при данном заболевании. При этом все оплачивает страховка.

Осознать и смириться с тем, что тебе предоставляют аппаратуру общей стоимостью около 6 тысяч долларов вот просто так, чтобы ты лучше и качественнее жил, мне было довольно сложно. При этом «расходники» для помпы (инфузионные наборы и резервуары для инсулина) тебе предоставляются и вовсе бесплатно. Сенсоры для глюкометра ты покупаешь сам, но со значительной скидкой.

Кстати, в Израиле нет понятия «бесплатные лекарства»: все ты покупаешь за деньги, только с различным процентом «скидки» (субсидии).

Есть еще один интересный момент – в Беларуси я пользовался инсулинами датской компании, которые были одними из «самых-самых». Мне выписывали их в эндокринологическом диспансере, и я покупал их за полную стоимость, за свои деньги – периодически ездил за ними в Гомель, потому что в Минске не было.

Но нет: в Израиле эндокринолог мне сказал, что таким здесь уже давным-давно не пользуются и не выписывают никому. Важно отметить, что ни в Беларуси, ни в Литве, ни в России еще нет таких приборов – наверно, они слишком новые.

С тобой разговаривают «на равных», объясняя все непонятные вопросы. Постепенно разбираясь со своими неврологическими делами, я попал на консультацию к профильному специалисту в один из крупнейших медцентров Израиля в Хайфе. Во время приема мне все подробнейшим образом рассказали, объяснили, какие дополнительные анализы нужно сдать и, самое главное, ответили на важный для меня вопрос: «Правильно ли я понимаю, что вне зависимости от того, каким будет окончательный диагноз, контролирующее лечение есть и его можно будет получить?». Ответ был положительный.

При этом я несколько раз переспрашивал непонятные мне вопросы, уточнял перспективы – на все это мне отвечали спокойно, аргументировано и доброжелательно. Мелочь, но после родной больницы, где врач честно ответил «почитай в интернете», разница ощутима.