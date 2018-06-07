Карл Бильдт: Путину сильно не повезло 2 7.06.2018, 11:59

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Карл Бильдт

Бывший премьер-министр Швеции рассказал о роли Северной Европы, Балтии и Украины в сдерживании РФ.

Бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (Carl Bildt) заявил финской телекомпании «МТВ» (MTV), что роль органов безопасности во внешней политике России выросла.

«Сейчас этого стало больше. В России стали больше думать о безопасности. Органы безопасности, ФСБ и другие организации, бесспорно, окрепли, и они предпринимают такие действия, которые негативно влияют на предпосылки для сотрудничества».

Бильдт, который сейчас находится с визитом в Финляндии — один из председателей Европейского совета по международным отношениям. По его словам, действия России приносят много вреда на Севере.

«Россия многих подозревает в шпионаже, и поэтому сотрудничество продвигается очень плохо».

На Балтике все спокойно

«Новая линия России, появившаяся после событий на Украине и в Крыму в 2014 году, привела НАТО в страны Балтии. Россия очень заинтересована в Прибалтике, потому что это маршрут для внешней торговли, и Россия хотела бы установить баланс на своих условиях», — говорит Бильдт.

«Россия также понимает, что демонстрация силы в регионе будет означать, что против нее выступит весь Запад».

Бильдт признает, что действия России предугадать тяжело. Летом Россия предупреждала Швецию о тесте ракет комплекса «Искандер», которые вполне могут достигнуть побережья Швеции.

«Мы не можем знать наверняка, что тестирует Россия. Да, в Калининграде у них есть высококлассное вооружение, так что вполне может быть, что они что-то испытывают».

История не повторится

Россия начала военные действия на Украине вскоре после окончания сочинской зимней Олимпиады в 2014 году. Сейчас приближается открытие Чемпионата мира по футболу, и Россия попытается показать себя в выгодном свете.

Может ли что-нибудь произойти после чемпионата?

«Тогда Украина распадалась, — напоминает Бильдт. — Перед тем, как сбежать из страны, президент убил много людей. Путин посчитал момент подходящим и взял Крым, но с войной на Украине ему сильно не повезло. Сейчас никаких признаков предстоящих кризисных ситуаций нет».