закрыть
7 июня 2018, четверг, 12:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Политзаключенный Александр Кольченко прекратил голодовку

  • 7.06.2018, 12:14
Олег Сенцов и Александр Кольченко, август 2015
Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL

Голодовка была начата с требованием освободить Олега Сенцова.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко 7 июня прекратил объявленную 31 мая голодовку.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин заявил, что активист сделал это потому, что обессилел и начал терять сознание, передает Hromadske.

"Алексанр Кольченко сегодня, 7 мая, прекратил голодовку. По его словам, он очень ослаб, уже начал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови. За время голодовки его вес снизился до 54 килограм", ― рассказал Лепехин.

Напомним, что ранее Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.


популярное за неделю

Мнение

Сторож – не пограничник
Сторож – не пограничник Владимир Халип
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех