Политзаключенный Александр Кольченко прекратил голодовку 7.06.2018, 12:14

Олег Сенцов и Александр Кольченко, август 2015

Фото: Антон Наумлюк/RFE/RL

Голодовка была начата с требованием освободить Олега Сенцова.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко 7 июня прекратил объявленную 31 мая голодовку.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин заявил, что активист сделал это потому, что обессилел и начал терять сознание, передает Hromadske.

"Алексанр Кольченко сегодня, 7 мая, прекратил голодовку. По его словам, он очень ослаб, уже начал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови. За время голодовки его вес снизился до 54 килограм", ― рассказал Лепехин.

Напомним, что ранее Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.