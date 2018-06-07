В Барановичах продолжается борьба за открытие белорусского класса 3 7.06.2018, 12:51

Родители детей-первоклассников в школах получают готовые заявления, где уже написано про обучение на русском языке.

В Барановичах чиновники упорно не соглашаются открывать белорусский класс в гимназии №4. В последнее время они поставили родителям условие создать класс из 24 человек, тогда им найдется место в гимназии. Но председатель барановичского «Таварыства беларускай мовы» Николай Подгайский считает такое отношение дискриминацией. Как он рассказал «Радыё Рацыя»:

- У меня много доказательств того, что белорусские люди и вообще белорусчина у нас дискриминируется. У меня есть последние цифры переписи населения: в Барановичах 22,5 тысячи людей, которые говорят по-белорусски, а 81,3 тысяча населения города Барановичи признали родным языком - белорусский. Если они признают родным языком белорусский, то почему их детей не учить по-белорусски?

По словам Николая Подгайского, чиновники даже не ведут разговоры про обучение на белорусском языке. Родители детей-первоклассников в школах получают готовые заявления, где уже написано про обучение на русском языке, а родителям предлагается вставить только фамилию ученика.

12 мая в гимназии состоится собрание родителей-первоклассников, на котором родители белорусского класса будут защищать свое право на обучение в этом учреждении своих детей по-белорусски.