Макрон выдвинул Трампу условия для подписания декларации G7 7.06.2018, 12:23

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Президент Франции не подпишет декларацию G7, если США не пойдут на уступки по пошлинам, сделке с Ираном и соглашению по климату.

Франция не подпишет итоговое совместное заявление лидеров стран «Большой семерки» (G7) по итогам саммита в Квебеке, если не добьется от США уступок по ключевым вопросам, сообщает Bloomberg со ссылкой на французского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. По словам источника агентства, такое решение принял президент Эмманюэль Макрон, передает РБК.

Для того чтобы под декларацией появилась подпись французского президента, Белый дом должен пойти на уступки в вопросе о пошлинах на сталь и алюминий, уточнил собеседник агентства. Кроме того, Макрон считает, что президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать прогресс в отношении ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату (о выходе из обоих соглашений США объявили после прихода к власти Трампа).

По словам чиновника, Макрон уверен, что Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Канада должны противостоять США как по пошлинам на сталь и алюминий из Европейского союза, Канады и Мексики, так и по другим вопросам.

Саммит G7 пройдет в канадском Квебеке 8–9 июня. Ранее к объединению позиций стран Европы по тарифам и соглашению по иранскому атому призвала канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила 6 июня, выступая в Мюнхене на заседании фракции Европейской народной партии (EPP).

2 июня министры финансов шести стран G7 после заседания в преддверии саммита выступили с заявлением о том, что они обеспокоены и разочарованы решением Вашингтона ввести новые пошлины.

За последние недели Макрон побывал с визитами в Вашингтоне и Москве. Отказ США от ядерной сделки с Ираном Макрон называл ошибкой, однако убедить Трампа изменить свою позицию ему не удалось. После его телефонного разговора с Трампом 13 мая Белый дом распространил заявление, в котором говорилось об обсуждении президентами новой «всеобъемлющей» сделки по Ирану. «Президент Трамп подчеркнул необходимость всеобъемлющего соглашения, которое бы охватывало все аспекты дестабилизирующей активности Ирана на Ближнем Востоке», — заявила тогда пресс-служба президента США.

5 июня во время пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху журналисты попросили Макрона прокомментировать материал телеканала CNN, в котором его телефонный разговор с Трампом был охарактеризован как ужасный.

«Как говорил Бисмарк, — ответил Макрон, — если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть». «Поэтому мне нравится, когда люди видят еду уже готовой. Я не уверен, что кухонные комментарии повысили бы заказы на нее или улучшили аппетит», — пояснил президент Франции.

В марте Трамп объявил о введении пошлин на импортные сталь и алюминий. Он объяснил тогда, что пытается защитить США от несправедливых условий торговли с другими странами. Сначала введение этой меры против стран-союзников было отложено. Однако в конце мая глава Министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что США вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады с 1 июня. Он пояснил, что речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных на ввоз алюминия.