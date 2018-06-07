Первые четыре истребителя F-35 прибыли в Великобританию 1 7.06.2018, 12:34

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Новые американские истребители в Британии будут называть The Lightning.

В Великобританию из США на базу Мархэм в Норфолке прибыли четыре новых истребителя F-35 Lightning. Об этом сообщается на сайте британского Министерства обороны, передает РБК.

Как отмечается в сообщении, они вылетели с базы Бофорт в штате Южная Каролина. За штурвалами новых самолетов находились британские пилоты из новой 617-й эскадрильи.

Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, F-35 — самые современные самолеты в истории Британии. «Эти грозные истребители — наше заявление как страны о намерении защитить себя и наших союзников от усиливающихся угроз во всем мире», — сказал он.

В базу Мархэм вложили около £550 млн, чтобы она была готова принять новые истребители. В Минобороны отметили, что были обновлены здания, взлетно-посадочные полосы и посадочные площадки.

Новые самолеты в Британии будут называть The Lightning (с англ. «молния». — Прим.), отметили в ведомстве. На них установлена скомбинированная стелс-технология, которая позволяет им скрываться от радаров. Также они способны быстро взлетать и садиться в вертикальном положении как с авианосца, так и с земли.

F-35 Lightning — это малозаметные многофункциональные истребители пятого поколения. Самолеты были разработаны фирмой Lockheed Martin. Всего они были сделаны в трех вариантах: наземный истребитель для американских ВВС, для морской пехоты ВМС, а также палубный истребитель для американского флота.