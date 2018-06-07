Стало известно, какой будет погода на выходных 7.06.2018, 12:37

Завтра будет преимущественно без осадков.

8 июня погодные условия на территории Беларуси будет определять, в основном, область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу скажется влияние фронтального раздела, сообщает сайт pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+11°С, во второй половине дня будет колебаться от +19°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу страны. Атмосферное давление упадет на 4-5 мм рт.ст.

9-10 июня погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по северо-востоку +3..+6°С; максимальная днем +18..+25°С, в южных районах +26..+28°С.

Внимание! В связи с длительным периодом сухой погоды в лесах страны сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!