Шуневич о «хапуне» на Зыбицкой: Здесь постоянно происходят нарушения порядка 6 7.06.2018, 12:45

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Игорь Шуневич

Глава МВД назвал действия своих подчиненных «диагностикой» этого района Минска.

Какого-то специального контроля за улицей Зыбицкой в Минске не будет. Но милиция будет реагировать на обращения граждан по поводу нарушения там массового порядка. Об этом сегодня в «палатке» сказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя задержания людей в субботу, 2 июня, на тусовочной улице Зыбицкая в Минске.

— Особого интереса ни к улице, ни к заведениям традиционно каким-то конкретным у нас нет. Мы реагируем на оперативную обстановку. В данном случае она говорила о том, что в этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка. Пусть мелкие, но происходят. Об этом нам заявляли ряд граждан. Поэтому мы провели некоторые мероприятия по диагностике этого региона. Последствия этих наших действий вам известны. Я считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий, компетенций достаточно корректно. И любимое выражение некоторых средств массовой информации — брутальные задержания — которое я, к сожалению или к счастью, не понимаю, в данном случае применить невозможно, потому что здесь все было четко сделано и грамотно. В дальнейшем каких-то специальных отработок этих территорий не будет, мы также будем реагировать на обращения граждан, если массовые нарушения общественного порядка будут происходить, — прокомментировал глава МВД.

— Правильно ли я понимаю, если человек покупает вино и выходит с бокалом к бару, его тоже будут задерживать? — уточнила корреспондент tut.by.

— Вы можете как угодно эту ситуацию понимать и что угодно покупать. Есть закон, который говорит о том, что существует ответственность за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, распитие алкоголя в общественном месте и так далее. Мы реагируем только на нарушение закона. Если вы намекаете на гуманитарный аспект (имеется ввиду гуманный аспект. — Прим.TUT.BY) нашей деятельности в какой-то степени, то безусловно, и это тоже нами сегодня в основной своей массе практикуется. Я имею в виду, мелочные придирки из своей работы мы стараемся исключить, но там, где одних слов и профилактической беседы недостаточно, всегда будет протокол за такие действия. Но сначала — беседа.

Ранее сообщалось, что в субботу ночью людей массово вывозили автозаками в отделение милиции. Со слов нескольких очевидцев стало известно, что омоновцы подходили к людям, когда видели, что человек хоть немного пьян. Их уводили в автозак и увозили в Центральное РУВД, где составляли протоколы. Таких задержанных оказалось минимум 15 человек.