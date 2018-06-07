США эвакуировали двух дипломатов из Китая после «акустической атаки» 7.06.2018, 13:03

Американские дипломаты могли подвергнуться «акустическим атакам» в Гуанчжоу.

США эвакуировали двоих сотрудников своего консульства в Гуанчжоу, которые, предположительно, подверглись "акустическим атакам", передает DW.

Об этом в четверг, 7 июня, сообщает газета The New York Times (NYT).

Госдепартамент направил в Китай врачей, которые обследуют сотрудников диппредставительства США и членов их семей. О результатах проверки не сообщается. Позднее могут быть эвакуированы еще несколько сотрудников, уточняет NYT.

В конце мая Госдеп США сообщал о том, что один из сотрудников американского консульства в Гуанчжоу пожаловался на аномальные "звуковые ощущения и давление", позднее у него обнаружили легкую черепно-мозговую травму. Вашингтон тогда заявил, что серьезно воспринимает этот инцидент и работает над тем, чтобы определить причину случившегося.

Ранее похожие случаи произошли на Кубе, США тогда сократили штат посольства в Гаване. Куба обвинения в "акустических атаках" отрицает.