Аккордеонист из Каменецкого района покорил Китай 1 7.06.2018, 13:17

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Белорусского музыканта приметил один из богатейших людей Китая.

Уроженец деревни Макарово Каменецкого района Дмитрий Корсак удивляет своей виртуозной игрой на аккордеоне. Молодой человек неоднократно становился лауреатом международных музыкальных конкурсов. А несколько лет назад его приметил один из богатейших людей Китая – Цзун Цинхоу, владелец компании «Hangzhou Wahaha Group» и большой поклонник звучания аккордеона. Дмитрий прошел отбор и стал одним из участников арт-группы господина Цзуна.

Белорус проработал в Поднебесной два года, вернулся в родную страну и поделился впечатлениями с корреспондентом zarya.by.

Любовь к аккордеону у Дмитрия Корсака возникла не с первого взгляда. Когда-то парень мечтал играть на фортепиано, но свободных мест по выбранному инструменту в Высоковской детской музыкальной школе не оказалось. И папа нашего героя решил – аккордеон ничем не хуже! Мальчик не обрадовался выбору родителя, но перечить не стал: слово отца – закон.

Затем были Брестский музыкальный колледж имени Г. Ширмы, Белорусская государственная академия музыки… Сегодня Дмитрий владеет не только аккордеоном, но и волынкой, фортепиано, ударными инструментами, включая литавры, и занимается вокалом. Да вот предпочтение все равно отдает давно полюбившемуся аккордеону.

– Это очень сложный и невероятно благозвучный инструмент, – с восхищением в голосе говорит музыкант.

О работе в Китае он не задумывался. Все решил случай. Дмитрию позвонил педагог из БГАМ и сообщил, что приехала китайская делегация, которая ищет аккордеониста для арт-группы одного миллионера. Нужно было пройти прослушивание.

– Я сыграл максимум 30 секунд, и у меня сразу же спросили, когда я могу уехать в Ханчжоу, – вспомнил молодой человек.

Но процесс сбора всех документов занял немало времени. В Китае Дмитрий Корсак оказался только через полгода. И сразу же окунулся в плотный рабочий график.

В арт-группе музыкант оказался единственным аккордеонистом. Порой приходилось отыгрывать по 5 – 6 концертов в день.

Между китайской и белорусской публикой Дмитрий заметил немало различий:

– Белорусы очень открытые, никогда не скупятся на аплодисменты, если выступление действительно достойное, – рассказал он. – Китайцы очень скованные в этом плане. У них не принято ярко выражать свои эмоции. Как-то я выступал на юбилее компании «Hangzhou Wahaha Group». В зале было 7000 человек. У зрителей в руках были пластмассовые ладошки, и они просто трясли ими.

Дмитрий отметил пунктуальность китайцев. Концерты всегда начинались строго в определенное время, и ни минутой позже.

– Для жителей Китая важно следовать четкому плану. Если твой номер записан, к примеру, на 17.00, ты выступаешь, даже если не собрались люди, – пояснил музыкант.

Несколько раз Дмитрий выступал в Поднебесной на VIP-свадьбах. Праздничные традиции в Беларуси и в Китае весьма разнятся.

– Китайцы не одеваются так пышно, как мы, для них это не имеет значения. Они внимательно следят за тем, кто на какую сумму сделал подарок, и будьте уверены: предложенные вам блюда и развлечения никогда не будут превышать ваши вложения, – заверил наш герой.

В свободное время Дмитрий занимался на турниках и брусьях. По вечерам всегда была пробежка. За эти два года молодой человек научился неплохо играть в бильярд и бадминтон.

– Иногда я проходил в день по 20 километров, смотрел город. В Ханчжоу есть много удивительных храмов, которым более 1000 лет. Счастье, что они до сих пор сохранились, – поделился впечатлениями музыкант.

А вот китайская еда Дмитрию не пришлась по вкусу.

– Дешевая еда там очень плохого качества. Поэтому приходилось питаться дорого. Кухня, конечно, крайне экзотичная. Есть провинции, в которых вся пища острая, а есть провинции, в которых – сладкая. Много фруктов и морепродуктов. А вот молочная продукция на вес золота. Мне было сложно привыкнуть. Я скучал по белорусским блюдам.

Недавно Дмитрий Корсак вернулся в родную Беларусь. И почти сразу же получил приглашение вернуться обратно в Китай. Музыкант всерьез задумывается о переезде.

– В Китае население почти 1,5 миллиарда человек. Там гораздо больше возможностей реализовать себя, – считает молодой человек.

Во время отпуска музыкант записал альбом, в который вошли оригинальные произведения и классика в современной обработке. Треки Дмитрий выкладывает в интернете.

Своими выступлениями наш герой периодически радует жителей и гостей Минска. А вот сцены Каменца и Бреста молодому человеку покорить не удалось.

– К сожалению, я ни разу не выступал на своей малой родине. Даже предлагал играть на концертах бесплатно, но меня ни разу не пригласили, – пожал плечами наш герой.

В планах у Дмитрия Корсака – постоянное развитие в творческом плане. В какой бы стране наш герой не оказался, он намерен совершенствовать свою игру на музыкальных инструментах, чтобы создавать яркие и запоминающиеся мелодии.