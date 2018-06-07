В Британии назвали уязвимые места российского Су-57 6 7.06.2018, 13:24

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Россия пыталась выдать «самолет с заклепками» за «невидимку».

Россия пыталась продать Индии истребители Су-57 под видом самолета-невидимки. Но в апреле Индия отказалась от сделки, сославшись на множество технологических недостатков машины. Из-за охлаждения отношений между двумя странами Москва сократила планы по производству Су-57 всего до десяти самолетов в период до 2025 года, сообщает «Экспресс».

В отличие от этого, ВВС США закупают десятки новых истребителей F-35 каждый год, в то же время Китай заявил о введении в строй своей первой эскадрильи, состоящей из дюжины боевых самолетов J-20 в феврале — всего через семь лет после первого испытательного полета.

Эксперт «Бизнес инсайдер», прокомментировал фотографию с высоким разрешением самолета Су-57, которая была сделана на параде Победы в России 9 мая. Ученый, на условиях анонимности, усомнился в высоких качествах характеристик повышенной малозаметности самолета. На основании фотографии он выделил шесть основных проблем Су-57, связанных с малозаметностью.

Во-первых, швы между закрылками на самолете слишком большие. У американского F-22 закрылки на конце крыла имеют очень плотные швы, которые не рассеивают радиолокационные волны.

Во-вторых, вертикальные задние хвосты Су-57 имеют широкий зазор, где они отклоняются от фюзеляжа, а, по мнению эксперта, важно, чтобы у самолета был жесткий профиль.

Нос Су-57 также имеет заметные швы вокруг купола, что исключает скрытность, в то время как F-35 и F-22 имеют гладкий, наклонный нос.

В нижней части «Сушки» имеются заклепки и острые края. «Если ничто другое не убеждает в том, что никаких усилий (по скрытности) не было предпринято, то это и есть довод», — прокомментировал специалист.

По мнению эксперта, даже такие меры, как, например, хранение вооружения внутри корпуса, чтобы улучшить скрытность, далеки от решений, предпринятых на американских и даже китайских «невидимках».

ОКБ «Сухого» построило всего семь Су-57 для тестирования. Первый полет прототипа состоялся в 2010 году и, вероятно, пройдет еще несколько лет, пока он действительно станет боеспособным.