Активистка из Дубровно: бороться до конца 1 7.06.2018, 13:33

Наталья Стрельченко

Фото: «Радыё Свабода»

Наталья Стрельченко намерена пройти весь процесс обжалования, который возможен в юридической системе.

Активистку Наталью Стрельченко задержали в Дубровно когда она выезжала на празднование Дня Воли 25 марта в Минск, пишет сайт orsha.eu. В милиции к ней применили физическую силу и к тому же составили протокол за «неповиновение милиции». Дубровенский судья Татаев присудил ей штраф в 196 рублей.

Витебский суд также оставил решение без изменений. Но Наталья виновной себя не считает, более того, обвиняет милиционеров в предвзятости к ее семье (ранее муж Стрельченко от преследования уехал в политическую эмиграцию) и неправомерном применении силы к себе. В связи с этим, Наталья планирует пройти весь процесс обжалования, который возможен в юридической системе страны. Правда, мало надежды, что белорусские суды отменят такое решение, потому одновременно при помощи правозащитников ПЦ «Вясна» активистка уже готовит заявление в комиссию по правам человека ООН. На практике ООН обычно поддерживает иски граждан Беларуси против действий властных органов.