Самой ценной банкноты в мире почти хватит на один биткоин 2 7.06.2018, 13:34

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На банкноте изображен один из самых богатых людей своей страны.

Ценность самой дорогой на сегодняшний день бумажной банкноты в мире почти равна одному биткоину, пишет Quartz.

Банкнота, о которой идет речь, принадлежит Брунею, одной из самых централизованных стран в мире, и на ней с 2006 года изображен один из самых богатых людей в стране, ее лидер султан Хассанал Болкиах.

Банкнота в 10 тысяч брунейских долларов стоит примерно 7,6 тысяч долларов США. По данным Сoinmarketcap, стоимость биткоина после роста с $7,460 за последние сутки также составляет около $7600.

Курс брунейского доллара практически идентичен курсу доллара Сингапура, где до недавнего времени была своя купюра в 10 тысяч долларов. Купюры с высоким номиналом выводятся из оборота во всем мире, поскольку облегчают незаконные операции, такие как финансирование терроризма, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Султан Хассанал Болкиах, один из последних абсолютных монархов на планете, является также одним из самых богатых людей в мире. Его состояние в более чем $20 млрд появилось благодаря обширным нефтяным и газовым месторождениям Брунея, которые составляют основу экономики страны.

Население Брунея составляет менее полумиллиона жителей. Недавно в стране вступило в силу строгое исламское шариатское законодательство, которое вызвало критику со стороны различных международных правозащитных групп. В декабре прошлого года, когда большинство криптовалют были на рекордно высоком уровне, Центральный банк страны предостерегал граждан от их использования.