Премьер Чехии подает в суд на Словакию 7.06.2018, 13:38

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Андрeй Бабиш

Андрeй Бабиш готовит иск против соседней страны.

Премьер-министр Чехии Андрeй Бабиш намерен подать жалобу на Словакию в Европейский суд по правам человека в связи с якобы ложной информацией о его сотрудничестве с чехословацкой коммунистической спецслужбой StB (аналог советского КГБ).

Об этом передает Radio Praha.

"Когда СМИ информируют о том, что я проиграл судебное дело, которое касалось сотрудничества с StB, они лгут, потому что я выиграл этот спор. И также выиграю его в дальнейшем. Иск в Европейский суд я намерен подать до 15 июня", - пообещал глава чешского правительства и пожаловался, что "на людей влияет лживая информации в СМИ".

Президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром. Бабиш является обвиняемым по делу о махинациях с европейскими дотациями.

Он достиг договоренности о создании коалиции с чешской Социал-демократической партией, представители которой в середине июня проведут голосование по вопросу формирования коалиции.