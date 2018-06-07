Ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС отложен на год 9 7.06.2018, 13:49

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Решение принято про просьбе российской стороны.

Первый блок Белорусской АЭС должен заработать в декабре 2019 года. Новый срок ввода в эксплуатацию приобрел статус закона, сообщает «Радыё Свабода».

Так называемая «палата представителей» 7 июня ратифицировала протокол внесения изменений в договор между правительствами Беларуси и Российской Федерации о строительстве атомной электростанции на территории Беларуси.

Как пояснил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, российская сторона обратился к Беларуси с просьбой изменить время начала работы первого энергоблока Белорусской АЭС. Ранее предполагалось, что он заработает в 2018 году, однако российская сторона попросила перенести дату запуска на декабрь 2019-го.

Как отметил заместитель министра энергетики, второй блок АЭС войдет в промышленную эксплуатацию в 2020 году, здесь никаких изменений нет. Также Михадюк сообщил, что российская сторона уже ратифицировал такое соглашение.

Для Белорусской АЭС выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции с использованием реактора ВВЭР-1200.

Первая поставка ядерного топлива ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год (на 1 год перенесен, планировался в 2018-м), второго - на 2020 год.

Соседняя с Беларусью Литва не раз ставила под сомнение избрание для строительства АЭС Островецкой площадки, что всего в 50 километрах от Вильнюса. Страна называла 10 причин не строить БелАЭС, в том числе не верит в надежность стресс-тестов станции. Литва протестует против БелАЭС на высшем государственном уровне, выражает протесты в международных структурах и призывает не покупать электроэнергию с БелАЭС. В этом Литву поддерживает президент Эстонии.

27 апреля Литва очередной раз вручила ноту Беларуси из-за информации о пожаре на БелАЭС. Литовская сторона утверждает, что знает уже о шести инцидентах на стройке БелАЭС, «которые вызывают серьезные сомнения в качестве проекта».