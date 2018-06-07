Белорусы в Японии: Эта страна выглядит совершенно отдельной цивилизацией 3 7.06.2018, 14:06

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Молодые белорусы, побывавшие в Осаке, Киото, Судзуоки и Токио, рассказали о самых ярких впечатлениях.

Путешествие в Страну восходящего солнца стало более доступным.

Жители Барановичей Змитер Велич и Алена Тумакова, ранее объехав почти полсотни стран, этой весной добавили в «копилку путешествий» Японию. С 2018 года получить визу в Страну восходящего солнца стало намного проще и дешевле. Оформить ее можно через несколько турфирм, предоставив паспорт, банковский счет и справку с работы. Обойдется все в 40 у.е. с человека.

Из Москвы Змитер и Алена отправились сначала на юг Китая, а уже из Гонконга улетели в Японию, где провели около месяца. Вопрос с ночлегом белорусы, как и во время предыдущих путешествий, решили с помощью каучсерфинга – сети, в которой пользователи со всего мира ищут и пишут о возможности принять у себя дома путешественников.

Молодые белорусы, побывавшие в Осаке, Киото, Судзуоки и Токио, рассказали «Салідарнасці» о самых ярких впечатлениях.

«Все в стране нам показалось маленьким»

В Японии живет больше 120 миллионов человек. По сравнению с Россией территория страны довольно небольшая, к тому же надо учесть, что ее значительную часть занимают горы.

Но города-мегаполисы на тебя в Японии совершенно не давят. В основном их составляют районы из двух-трех-этажных домов, где царят тишина, чистота и порядок. Можно даже не понять, что находишься в центре города. Многочисленные небоскребы мы видели только в Токио.

Мой рост около 180 сантиметров и большинство японцев были мне по грудь. Возможно, этим объясняется, что все в стране нам показалось маленьким. Прежде всего, автомобили и жилища.

Пришлось останавливаться и в старом районе, где нас поразило качество домов. Показалось, что на случай землетрясения они были возведены из древесины не самого лучшего качества. Стены были тончайшими, а звукоизоляция была такова, что отчетливо слышался вещающий телевизор у соседей.

Удивило, что в Японии в некоторых регионах нет системы отопления в домах. Зимой при температуре минус 5-7 градусов кондиционеры не спасают. Люди, у которых мы останавливались через каучсерфинг, жаловались, что в этот период в квартирах очень холодно.

Встречали в Японии и висящие на столбах клубки проводов – наблюдали почти такую же картину, как в Индии или Камбодже. Увидеть такое в высокотехнологичной стране никак не ожидали.

Вообще после посещения Гуанжоу и Гонконга показалось, что если Китай теперь и отстает от Японии в технологиях, то ненамного.

Многие японцы могут работать далеко от дома благодаря продуманному до мелочей железнодорожному сообщению. Нам говорили, что машинисты за 15-секундное опоздание просят у пассажиров поездов извинения.

Сверхскоростной поезд (Bullet Train) едет со скоростью 300 километров в час, расстояние от Киото до Токио преодолевает за два часа. Правда билет на него стоит около 100 евро. Японец, у которого мы останавливались, помог нам найти билеты на автобус Киото-Токио, который ехал в несколько раз дольше, но и стоил 20-25 евро.

Американец Кен (на фото справа) был одним из тех, у кого останавливались в Японии Алена и Змитер. При встрече выяснилось, что он приходится пра-праплемянником знаменитому белорусскому живописцу еврейского происхождения Хаиму Сутину, эмигрировавшему во Францию. Кен даже был на открытии музея в честь предка в Смиловичах

«Японцы живут для того, чтобы работать»

Ежедневно на станциях мы встречали тысячи людей, одетых в белые рубашки и черные костюмы, которые сливались в одну однообразную массу. Японцы живут для того, чтобы работать. Страна является третьей экономикой в мире после США и Китая, средние зарплаты здесь составляют около 3,5 тысяч долларов. Но, правда, и цены очень высокие – выше, чем в Европе.

А главное, что японцы очень-очень много работают. Все те, у кого мы останавливались в стране, говорили, что не собираются оставаться в Японии надолго. Ни европейцы, ни русская, ни даже единственный японец, принявший нас. Последний, поучившись в Европе и увидев жизнь там, мечтает эмигрировать из родной страны.

Европейцы, которых судьба на время связала с Японией, рассказывали, что хоть рабочий день и начинается в 8.00, на рабочем месте нужно быть уже за полчаса – чтобы настроиться на труд.

Рабочий день зачастую ненормированный, может длиться 12-15 часов. Работники не могут уйти домой, пока офис не покинут начальники. Есть мнение, что такой подход не является эффективным: зачастую работают просто для того, чтобы работать. А многим потом нужно еще часа два добираться домой.

Екатерина, приехавшая работать в Японию из Владивостока, рассказала, что собирается покинуть страну после двух лет жизни там. Устала выдерживать такой график. К тому же все, кто стоит выше по карьерной лестнице, считают себя ее начальниками и регулярно учат, как, по их мнению, правильно работать.

Немец Фредерик временно осел в Японии из-за своей девушки. Он работает веб-дизайнером и чувствует себя «белой вороной», поскольку не остается на рабочем месте свыше положенного времени. Фредерик рассказал и о другой особенности местных жителей: тебе никогда напрямую не скажут «нет», так как это считается унижением для собеседника. Это затрудняло для немца работу: многое, что он делал, потом, по сути, оказывалось ненужным.

Японцы же всеми силами держатся за рабочее место. В порядке вещей, когда в одной корпорации там работают всю жизнь. Сменить место работы крайне непросто: нужно рекомендательное письмо с прежней работы, а там вряд ли охарактеризуют тебя хорошо, если ситуация дошла до разрыва отношений.

«Удивило, что японцы довольно сильно выпивают»

Японцы выглядят очень закрытыми и церемониальными людьми (по сравнению с европейцами). Пообщаться и попасть к ним в гости очень трудно.

Удивило и то, что японцы довольно сильно выпивают. Наверное, так снимают стресс после работы. Употребляют, как правило, пиво или саке. По вечерам, и особенно в воскресенье – для многих это единственный, по сути, выходной. То, что мы видели в парках во время цветения сакуры, не встречали даже у нас. Были экземпляры, которые едва передвигались и спали на траве.

Вместе с тем, Япония действительно очень любопытная для путешествия страна. Даже если с восхищением приходит и некоторое разочарование. Япония на самом деле выглядит совершенно отдельной цивилизацией, в которой многое показалось незнакомым.

Шикарные сады и парки у храмов, очень вежливые и культурные местные жители, невероятная чистота и организованность на улицах, местная кухня – это и многое другое оставило яркий след в нашей памяти о Японии.