Жители Екатеринбурга встали на колени перед Путиным в прямом эфире 23 7.06.2018, 14:15

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Фото: ТАСС

Правитель РФ общается с народом.

Владимир Путин 7 июня проводит очередную – 16-ю по счету – прямую линию. Ведущие заявили, что не хотят превращать ее в "книгу жалоб", зато хотят "поговорить о будущем".

"Настоящее Время" ведет прямую трансляцию выступления Путина с комментариями независимых политиков и экспертов.

В этом году общение с народом пройдет несколько в ином формате:

Путин во время "прямой линии" будет общаться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи. Видеоконференция поможет ему задавать вопросы чиновнику в ответ на обращения или жалобы граждан. Губернаторам настоятельно рекомендовали не уезжать в отпуск и быть на связи на случай, если Путин позвонит. Мэр Новосибирска уже записал обращение к Путину – попросил его достроить в городе метро.

На прямую линию впервые за последние десять лет не пригласят зрителей. Это сделали для того, чтобы по максимуму сосредоточиться на вопросах телезрителей.

Все вопросы президенту будут выводить на экраны в студии.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эта беседа президента в 2018-м "будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии". Так, в этом году одним из мест включения станет Крымский мост.

В студии появится техническая новинка – прозрачный видеоэкран, на который во время эфира, в том числе, будут выводить видеообращения россиян и видеозвонки.

О чем спрашивают россияне

К этой прямой линии зарегистрировали более двух млн обращений.

Чаще всего вопросы задают по телефону, лишь четверть вопросов – по смс-сообщениям. Часто россияне просят президента решить социальные проблемы.

В этом году, к примеру, спустя 16 лет повторно к Путину обратятся жильцы семи разваливающихся общежитий в Курске. Все это время они ждали расселения, но так и не дождались.

Подробнее о попытках жителей аварийных домов в Курске получить достойное жилье: https://t.co/ViyRa4alIZ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 6 июня 2018 г.

Жители Екатеринбурга встали на колени в надежде получить жилье, обещанное застройщиком еще 5 лет назад. Прямую линию с президентом они считают своим последним шансом. В недвижимость многие вложили последние сбережения. Активисты обращались во все инстанции, но никто не смог им помочь.

Жительница города Апатиты Дарья Старикова на прошлой прямой линии пожаловалась Путину на проблемы медицины в Мурманской области и на то, что из-за закрытия больниц в регионе у нее не смогли вовремя выявить рак: лечить Дарью начали только тогда, когда ее болезнь перешла в четвертую, терминальную стадию. 23 мая этого года девушка умерла.

В 2017-м жительница села Нягань Ханты-Мансийского автономного округа пожаловалась Путину на то, что власти никак не расселят их из временного жилья – вагончиков и бочек, куда их заселили еще в 80-х годах.

Житель чеченского села Рамазан Джалалдинов в 2016 году записал обращение для прямой линии с Путиным, в котором рассказал о поборах местных властей. Позже у Джалалдинова подожгли дом, а сам он вынужден был уехать из республики. Позже – после того, как избили его жену и дочь, а его самого пытались похитить – Джалалдинов записал видеоролик с извинениями перед Рамзаном Кадыровым.

Сколько длится прямая линия

В 2017 году Путин разговаривал с народом около четырех часов

Собрали лучшее из того, что за почти 4 часа наговорил президентhttps://t.co/KpqyK8xqFL pic.twitter.com/JkubamLtDb — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 15 июня 2017 г.

в 2016 году прямая линия длилась 3 часа 39 минут – Путин ответил на 80 вопросов

в 2015-м за 3 часа 57 минут президент ответил на 74 вопроса

в 2014-м за 3 часа 54 минуты – на 81 вопрос.

Рекордной по продолжительности стала 11-я прямая линия в 2013-м – за 4 часа 47 минут Путин ответил на 85 вопросов.

Самую первую линию Путин провел в 2001-м. За 2 часа 20 минут президент ответил на 47 вопросов.