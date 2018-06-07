Зомби нашего агрогородка Кирилл Нежданский, «БелГазета»

7.06.2018, 14:23

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Алекс Кремер

Фото: vedomosti.md

Постпред Всемирного банка в РБ считает возможным повторение кризиса.

30 мая идиллическую атмосферу Белорусского экономического форума нарушил постоянный представитель ВБ в Беларуси Алекс Кремер. На пленарном заседании он прокомментировал выступления предыдущих ораторов, повторив ряд общеизвестных вещей. А именно: «Мы слышим сейчас о восстановлении экономического роста, однако ВБ беспокоит тот факт, что те экономические условия, которые привели к кризису в 2015г., могут повториться». Даже не повториться, а дать знать о себе снова - с момента старта предыдущего кризиса (2015г.) они никуда они не делись.

Если верить Кремеру и цитирующему его ИА «ПраймПресс», дело было так: «В 2015г. наступил кризисный момент, когда цены на сырьевые товары находились на низком уровне и экономика испытывала тяжелые времена. В период кризиса в РБ госсектор не сократил свои траты, в то время как корпоративный сектор, включая госпредприятия, был вынужден сократить свои траты посредством жесткой денежно-кредитной политики и очень высоких кредитных ставок». Иными словами, госсектор выстоял в эти грозовые годы, сэкономив на тех, кто с сошкой, а не на тех, кто с ложкой и правительственной связью.

ДОСТОИНСТВА & НЕДОСТАТКИ

Кремер - человек опытный. На сайте ВБ написано, что он работал не только в постсоветских странах Центральной Азии, но и «как советник Зимбабве по вопросам экономики и политики», так что повидал всякого. В РБ он с июня 2017г. и, похоже, уже усвоил базовые нормы здешнего этикета, похвалив крепких хозяйственников, перед тем, как поругать их: «Я должен признать достижения белорусской промышленности в машиностроении, вагоностроении и т.д. Но наряду с достижениями приходится признать ряд существующих недостатков».

Один из ключевых в ряду «существующих недостатков» - корпоративное управление, особенно на госпредприятиях. Белорусские СМИ очень неохотно пишут на эту тему, ограничиваясь безопасными проклятиями в адрес ими же и придуманных «красных директоров» вкупе с обтекаемыми призывами «проводить реформы» и приватизировать все, что движется, даже в отсутствие покупателей. Между тем проблема госсектора, о которой регулярно напоминают эмиссары МВФ или ВБ, состоит в качестве менеджмента. Все масштабные программы реформирования экономики в развитых странах обычно сопровождались массовой подготовкой и переподготовкой управленцев не только для госорганов, но и для структур корпоративного управления.

Тактичный Кремер оформил свою мысль довольно обтекаемо - госсектору косорылый и косорукий менеджмент аукается через долги, тянущие вниз всю экономику: «Госпредприятия достаточно закредитованы, у них у всех долги, которые в свое время и вызвали валютный кризис. Я высоко ценю те успехи, которые достигнуты госпредприятиями, и я не выступаю за то, чтобы все были частными. Но мы говорим, может быть, о 10 успешных из 6 тыс. предприятий. То есть нам что-то нужно сделать еще с 5,99 тыс. предприятий». Обратите внимание: Кремер - человек со стороны и он точно угадал пропорцию. Медиатанцы с бубнами обычно ведутся вокруг десятка крупнейших компаний (ранее СМИ их называли «голубые фишки», затем голубизна как-то померкла) и еще десятка тех, что просто на слуху. Остальное предоставлено самим себе и профильным министерствам, ведомствам, госконцернам.

Поэтому главное рацпредложение постпреда ВБ - профессионализация советов директоров, каковые «действительно должны разбираться в руководимой ими сфере». По мнению Кремера, необходимы «разделение коммерческой и социальной функций предприятий, выработка четких показателей эффективности работы предприятия с поощрениями и санкциями к их руководству за выполнение или невыполнение этих показателей, финансовая и бюджетно-налоговая дисциплина, политика равных условий конкуренции для государственных и частных компаний». То есть нормальный менеджмент, а не вечный закат солнца вручную.

МСФО КАК ТЕСТ

Кроме того, ВБ рекомендует РБ «привести систему бухучета в соответствие с передовыми международными стандартами». Ну, он давно уже рекомендует. Обратим внимание на то, как учитываются эти рекомендации.

Тема международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) вообще очень смешная. Дело в том, что бухучет по МСФО не исключает бухучета по национальным стандартам, просто у них разные функции: в первом случае финансы предприятия видятся глазами собственника (реального или потенциального), во втором - взимающего налоги государства. Переход (точнее, переползание) на МСФО ни шатко ни валко идет в РБ уже примерно два десятилетия. Это хороший тест, демонстрирующий не столько то, что государство - плохой собственник, сколько то, что ему у нас выгодно быть плохим собственником, но хорошим налоговым инспектором. Естественно, без бухучета по МСФО никакой приватизации нет и не может быть - непонятно, сколько что стоит. Еще более естественно, что основная задача при освоении МСФО - обучение персонала трансформации национальной отчетности в международную или наоборот. Ни с какими подвигами, полетами в космос, геологическими катаклизмами и крупными бюджетными расходами это не связано. Тем не менее воз и ныне там - что для внимательного наблюдателя является самым красноречивым сигналом о намерениях руководства РБ. И это не газетный треп про «реформы» - это проза жизни: без МСФО инвестор просто не в состоянии оценить, что ему предлагают и стоит ли это нечто запрашиваемых денег.

ЗОМБИ НАШЕГО АГРОГОРОДКА

О том, что Кремер не только умный человек, но и прекрасный дипломат, говорит его аргументация. Постпред ВБ не стал ссылаться на западный опыт - он сослался на опыт привлекательной для крепких хозяйственников китайской экономики. В КНР «создание равных условий хозяйствования для государственных и частных предприятий сыграло положительную роль», там «не было необходимости проводить приватизацию, так как в условиях равной конкуренции закрывались те предприятия, которые не смогли выстроить оптимальные параметры деятельности».

Здесь с Кремером, пожалуй, можно и поспорить - в свое время о крупных китайских зомби-компаниях довольно много писалось в СМИ. Но в главном он прав: китайцы создали условия для нормальной конкуренции предприятий разных форм собственности. Постпред ВБ психологически безупречно довел до своих белорусских визави мысль о том, что сделать это можно и без приватизации или, по крайней мере, независимо от нее.

Zombie company - предприятие-банкрот, по той или иной причине поддерживаемое государством (через субсидии, кредиты, преференции и т.п.) и создающее искусственные барьеры для входа конкурентов на рынки. После кризисов вследствие зомбификации экономика не очищается от слабых компаний и проблемных кредитов, поэтому долго не может восстановиться.

В РБ зомбифицированы не отдельные предприятия или отрасли, а госсектор в целом - в той степени, в которой государство управляет им поверх экономики и вопреки ей. О качестве этого управления тоже все сказано - ни убавить, ни добавить. Долги, накопленные зомби-компаниями нашего агрогородка, опасны тем, что могут стать спусковым крючком нового кризиса по образцу 2015г., тут вновь Кремер прав. Пояснив, «что страна тратит больше, чем зарабатывает», и что у нас «традиционно была своеобразная ситуация с обменным курсом» (все-таки работа в Туркменистане и Зимбабве здорово способствует развитию умения изъясняться дипломатично!), он подвел аудиторию к выводу, что при сохранении структурных дисбалансов и сегодняшнего качества управления госсектором наш вечный парад достижений народного хозяйства может превратиться в парад зомби. Или уже превратился?

Кремер не одинок - о том же самом годами говорят все критики существующего экономического курса, просто слушать их у одних уже нет сил, у других не принято по идеологическим или политическим причинам. В начале марта о качестве госменеджмента в РБ крайне критически (жестче, чем Кремер) отозвался другой эксперт - правитель Александр Лукашенко: «Стало правилом наобещать с три короба, а затем просить о продлении срока на год, а то и на годы. А за этим - государственные деньги».

Зомби-деньги, Александр Григорьевич, трансформирующиеся в долги, которые, в свою очередь, при изменении мировой конъюнктуры цен на сырье... Ай, вы и сами все знаете! Кремер предложил госсектору программу-минимум - перейти к нормальному корпоративному управлению, финансовой прозрачности, четкому целеполаганию, конкурентности и предсказуемости. Подчеркнул, что можно без приватизации, раз у нас ее так уж боятся. Более того - признал успехи, достигнутые РБ под мудрым руководством несгибаемой когорты крепких хозяйственников.

Хочется верить, что к постпреду ВБ прислушаются - игнорирование столь искусно и бережно оформленной критики чревато полной утратой навыков коммуникации.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»