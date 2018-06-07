Верховная Рада Украины отправила в отставку министра финансов 7.06.2018, 14:48

За увольнение Александрa Данилюка с должности проголосовали 254 депутата.

Верховная рада Украины уволила министра финансов Александрa Данилюка. За соответствующее решение проголосовало 254 народных депутата, сообщают информагентства.

«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Министра финансов Украины», — говорится в проекте постановления.

По данным источников «Украинской правды» в руководстве фракций коалиции, президент Петр Порошенко хотел бы видеть новым министром финансов нардепа Нину Южанину.

Однако на данном этапе согласования ее кандидаты нет.

Исполнять обязанности министра финансов будет первая заместитель министра Оксана Маркарова.