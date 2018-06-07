Активист Илья Воловик в колонии за месяц заработал 7 копеек 2 7.06.2018, 15:05

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Илья Воловик

Семья заключенного футбольного фаната находится в очень сложном положении.

7 июня в 18 часов в минском офисе Белорусского Народного Фронта пройдет благотворительная вечеринка солидарности с политзаключенными, передает «Радыё Свабода». Как сообщил один из организаторов мероприятия Павел Северинец, на нем проведут сбор пожертвований для помощи семьям политзаключенных, в том числе лидера фанатской группы Ильи Воловика.

Правозащитники в Беларуси признают политзаключенными Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного. Активисты добиваются включения в этот список некоторых других узников, в том числе антифашистов Илью Воловика и Вадима Бойко.

Работа в колонии - чистить проволку

Заключенный могилевской колонии № 15 Илья Воловик работает на очистке проволоки от изоляции, за что получает мизерную плату. Бывший активист антифашистского движения и футбольный фанат Илья Воловик был осужден по обвинению «в злостном хулиганстве» и «руководстве незарегистрированными организациями» на 10 лет заключения в колонии строгого режима.

Мать заключенного Раиса Воловик рассказала журналистам новости о сыне.

«Вот написал, что на очистке проволки заработал за месяц 0,07 рубля. Это 7 копеек! Работа нерегулярная, а другой нет или не дают. Таким образом, он хотел бы материально помочь семье (дочери уже 2 года), но на самом деле мне приходится из последних сил напрягаться, чтобы ему самому помогать. Большая часть моей пенсии идет на передачи, на «отоваривание», а еще нужны средства на адвоката. Ситуация у нас действительно очень сложная», - говорит Раиса Воловик.

Напомним, Илья Воловик был осужден в 2017 году за драку между группировками футбольных фанатов. По тому делу Первомайский районный суд Минска приговорил 7 футбольных фанатов, в том числе двух на 12 лет лишения свободы.

Схватка между сторонниками двух минских футбольных клубов - «правыми» фанатами «Торпедо» и «антифашистами», которые болели за «Партизан» - произошла еще 29 июня 2014 года. Тогда группы фанатов подрались на остановке на улице Нестерова. Потом они подрались еще в троллейбусе. Илью Воловика суд посчитал организатором «антифашистских группировок», хотя на суде своей вины он не признал и до сих пор пытается оспорить приговор.

«9 мая мы получили очередной ответ из Верховного Суда на жалобу Ильи на приговор. Пишут, что оставили приговор без изменений. Считаю, что формально рассмотрели дело и просто повторили прежний отказ. Будем дальше жаловаться, так как тот суд был спектаклем. Просто распределили роли и несправедливо сделали из сына организатора преступления», - сообщила Раиса Воловик.