Ким Чен Ын боится покушения на саммите в Сингапуре 5 7.06.2018, 15:11

1,474

Ким Чен Ын

Диктатор потребовал гарантий от США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что во время поездки в Сингапур, где 12 июня состоится историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом, его убьют.

Ким "очень обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушений", – сообщает в четверг, 7 июня, новостное агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о саммите.

Издание Business Insider уточняет: Ким Чен Ын, который грозил США ядерной атакой, боится, что его могут убить и в собственной стране, а путешествие на самолете на расстояние более 4000 км и обратно кажется ему крайне опасным. Во время его поездок в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей были приняты усиленные меры безопасности.

Издание отмечает, что у лидера КНДР есть основания для опасений: трагедия самолета Boeing MH17, который был сбит над Донбассом, показал, что возложить на кого-либо ответственность за подобную авиакатастрофу практически невозможно.

Официальный Пхеньян полагает, что Вашингтон, несмотря на договоренность о переговорах, по-прежнему мечтает сместить северокорейский режим любыми методами, поэтому не исключает провокаций.

Ранее официальные представители Белого дома предрекали Ким Чен Ыну судьбой лидера Ливии Муаммара Каддафи, и теперь он добивается от США гарантий безопасности – в обмен на договор по денуклеаризации КНДР. Но из-за страха быть обманутым позиция северокорейского вождя может в любой момент измениться.

Тем временем Сингапур принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности саммита: полиция блокирует целлые районы и ограничивает полеты над его территорией.