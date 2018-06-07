Носкевич: Ничего нового в деле «исчезнувших политиков» нет 3 7.06.2018, 15:16

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Председатель СК рассказал, как в Беларуси «расследуется» дело «исчезнувших политиков».

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич высказался о том, как в Беларуси расследуется дело "исчезнувших политиков". Отвечая на вопрос Еврорадио, Носкевич заявил, что они его никогда не откладывали "в архив". Но даже современные технологии, которые появились на вооружении у следователей в последние годы, не позволяют довести это дело до завершения, утверждает руководитель СК.

Носкевич: "Дело это никогда не погружалась в забвение, оно постоянно находится в расследовании. Но к сожалению, мне пока нечего сказать — никаких новых выводов у нас нет. Вот и все".

Напомним, в 1999-2000 годах без вести пропали экс-председатель ЦИК Виктор Гончар, предприниматель Анатолий Красовский, экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко и телеоператор Дмитрий Завадский. Гончар и Захаренко были известными оппозиционными деятелями. Официально об их судьбе ничего не известно. При этом по делу Завадского в 2002 году даже была осуждена группа лиц — бывших сотрудников силовых ведомств.