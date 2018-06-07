СМИ: Криштиану Роналду покинет «Реал» 3 7.06.2018, 15:21

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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

Португальский форвард недоволен действиями руководства королевского клуба.

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть команду, передает pressball.by.

По информации Record, решение связано с тем, что Роналду недоволен действиями руководства "Реала".

Накануне генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сообщил агенту португальца Жорже Мендешу, что клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Роналду считает, что Перес обманул его, поскольку между ним и "Реалом" была договоренность о продлении соглашения на улучшенных условиях.