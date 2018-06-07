Путину показали мем с его участием про повышение цен на бензин 1 7.06.2018, 15:29

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На меме изображен Путин, который заправляет желтый автомобиль Lada Kalina и смотрит на бензоколонку.

Президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии показали интернет-мем на тему повышения цен на бензин, передает РБК.

На меме изображен Путин, который заправляет желтый автомобиль Lada Kalina и смотрит на бензоколонку. В «облачке», которое используется в комиксах, написана фраза Путина: «Ну и цены».

На вопрос ведущих прямой линии, видел ли президент этот мем, он ответил утвердительно: «Да». «Lada Kalina уже снимается, другие появляются модели. Это была хорошая машина», — заметил Путин.

За первые пять месяцев 2018 года цены на бензин в России поднялись на 7,3%, АИ-92 — на 7,7%, а литр дизельного топлива — на 7,9%, сообщал Росстат. Комментируя ситуацию с ценами, Путин сказал, что она «недопустима». По его словам, повышение цен на бензин стало результатом «неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов».