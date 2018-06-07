Ryanair объявила большую распродажу 7.06.2018, 16:07

1 000 000 билетов с июня по сентябрь со скидкой 20%.

Авиакомпания Ryanair запустила очередную распродажу. На этот раз — билеты со скидкой 20%, пишет tio.by.

Купить билеты можно до 8 июня включительно, а отправиться в путешествие с июня по сентябрь. В цену входит провоз ручной клади, все дополнительные услуги (регистрируемый багаж, питание на борту) оплачиваются отдельно.

Варианты скидок:

Гданьск - Стокгольм-Скавста 34 zł (8€)

Вильнюс - Осло 9 €