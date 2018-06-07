Король Испании привел к присяге новое правительство 7.06.2018, 16:04

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Члены нового правительства Испании принесли присягу перед королем Фелипе VI.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на El Mundo.

Церемония прошла во дворце Сарсуэла - официальной резиденции короля.

Присяга министров прошла так же, как и премьера Педро Санчеса пять дней назад - без религиозных символов.

VIDEO: Spain's King Felipe VI swears in new pro-EU government with record 11 women members, in key posts including defence and economy pic.twitter.com/HIyjnhuRrQ — AFP news agency (@AFP) 7 июня 2018 г.

Как сообщалось, среди 18 министерских должностей в правительстве Испании 11 получили женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. Правительство на 61,1% сформировано из женщин, и это самый большой показатель в истории Испании.

Министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительства назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Хосеп Боррель, который находился на этом посту в 2004-2007 годах.

Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии Podemos и других партий, которые помогли ему прийти к власти.