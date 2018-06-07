The Times: Абрамович хочет продать «Челси» 1 7.06.2018, 16:18

Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Бизнесмен планирует выручить от сделки не менее £1,2 миллиарда.

Владелец лондонского "Челси", российский миллиардер Роман Абрамович, хочет продать футбольный клуб, пишет The Times.

По информации издания, бизнесмен планирует выручить от сделки не менее £1,2 млрд, чтобы окупить свои расходы на клуб.

Бизнесмен получил гражданство Израиля, которое позволит ему находиться на территории Англии без визы. Однако миллиардер не сможет заниматься в Британии бизнесом, что приведет к трудностям в финансировании "Челси".

Абрамович – российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа России. Его состояние российский Forbes оценивает в $10,8 млрд.

20 мая издание The Bell со ссылкой на три источника из окружения Абрамовича сообщило, что бизнесмену не продлили британскую визу инвестора.

Визу инвестора до 2014 года могли получить заявители, способные вложить в экономику Британии не менее £1 млн, затем сумму увеличили до £2 млн. По данным британского правительства, в период с 2008-го по 2015 год в рамках программы британские визы получили 706 граждан РФ.

Издание The Guardian сообщало, что для получения инвестиционной визы Абрамовичу нужно объяснить британским властям происхождение своего состояния.

28 мая власти Израиля подтвердили, что бизнесмен получил гражданство этой страны.

The Sun со ссылкой на источники 1 июня сообщило, что Абрамович отозвал документы на получение британской визы. 2 июля Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд.