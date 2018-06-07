Законна ли видеосъемка посетителей и трансляция онлайн в аквапарке «Лебяжий»? 2 7.06.2018, 16:15

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Следить за происходящим можно из любой точки планеты с помощью компьютера либо мобильного устройства.

Может быть, самая веселая новость среды — на сайте аквапарка «Лебяжий» появилась возможность в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит в акватории, пишет onliner.by.

Следить за происходящим возможно из любой точки планеты с помощью компьютера либо мобильного устройства. Траектория камеры вылавливает максимально возможное пространство и делает 15-секундные паузы в местах наибольшей концентрации гостей. Вчера все шутили, сегодня задаются вопросом о правомерности такой съемки.

— Шутки шутками, а ведь и правда, что за ерунда? Я не хочу, чтобы меня видел любой желающий в купальнике, но это происходит. Мне что теперь — в аквапарк не ходить? — спрашивает Анастасия.

Обращаемся к закону. Актом, регулирующим вопросы видеонаблюдения, является указ правителя от 28 ноября 2013 г. №527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».

Там говорится, что основной задачей системы видеонаблюдения является наблюдение за состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, других правонарушений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Есть объекты, на которых в обязательном порядке используется видеонаблюдение, перечень таких объектов утвержден соответствующим постановлением совета министров.

Кроме того, постановлением совмина от 30.12.2013 №1164 определен перечень критериев отнесения объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию средствами видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности. К таких объектам относятся физкультурно-спортивные сооружения с предусмотренной вместимостью 100 и более мест, в частности, аквапарк «Лебяжий».

— Для соблюдения прав лиц — посетителей физкультурно-спортивного объекта информация о наличии технических средств контроля, безусловно, должна быть размещена в доступном для посетителей месте, а также предусмотрена в соответствующих правилах посещения, — говорит юрист Татьяна Ревинская. — Собственник системы видеонаблюдения по смыслу закона имеет право сохранения, обслуживания и использования видеоинформации, но, конечно, не в корыстных целях.

Можно ли выкладывать записи на всеобщее обозрение?

— В данном случае представляется, что в таких видеозаписях не содержится информации о частной жизни физического лица, поэтому каких-либо нарушений не допускается. Информация о частной жизни физического лица и персональные данные относятся к информации ограниченного распространения, которая регламентирована и регулируется законом «Об информатизации и защите информации», — утверждает Ревинская.

На официальном сайте аквапарка говорится, что гости перед покупкой билетов должны ознакомиться с правилами посещения.

— Там, в частности, есть пункт 2.11 о видеосъемке. Так что в случае покупки входного билета гость соглашается с тем, что может попасть в объектив камеры, — заключает юрист.

Вот мнение «Аквапарка» по этому поводу.

— Конечно, мы обратили внимание, что некоторые потенциальные гости считают стрим вторжением в личную жизнь.

Но давайте будем честными, онлайн-трансляция представляет собой репортажную съёмку с высоты более 10 метров. Рассмотреть лица гостей, определить личность, рассекретить информацию о ней, использовать образ человека в коммерческих интересах не представляется возможным, точно не зная, что человек находится в этот момент в аквапарке. В сфере развлечений важно передать атмосферу происходящего, что мы и старались сделать, добавив еще и элемент возможного интерактива — расположившись в зоне покрытия трансляции, можно поприветствовать друзей, находящихся по ту сторону экрана. Предлагаем нашим потенциальным гостям еще раз посмотреть трансляцию и убедиться в наших словах.

Мы, конечно, консультировались по вопросу организации онлайн-трансляции в соответствующих инстанциях, которые по данному вопросу ссылаются на ч. 2 п. 6. Положения о порядке размещения (распространения) на территории Беларуси рекламы продукции, товаров, работ, услуг, производимой на этой территории, утвержденного постановлением совета министров от 12.11.2007 №1497 «О реализации Закона Республики Беларусь „О рекламе“». Где говорится, что «документальное подтверждение участия гражданина Республики Беларусь в рекламировании товара (работы, услуги), производимого на территории Республики Беларусь, не требуется, в случае использования в рекламе имитации образа человека (контуры, очертания и т. д.), не позволяющей достоверно установить его личность, а также в случаях использования в рекламе панорамной съемки населенных пунктов, производственных объектов, торговых объектов, объектов обслуживания, концертных площадок или иных имущественных комплексов, расположенных на территории Республики Беларусь, в момент нахождения людей на территории таких населенных пунктов, объектов или комплексов».

Если говорить официальным языком, то прямого запрета на осуществление онлайн-трансляций из общественных мест нет. Гостей, которые не очень активно пользуются интернетом и, возможно, которые не обратили внимание на нововведение, мы уведомляем о проводимой онлайн-трансляции информационными сообщениями на стойке рецепции, непосредственно перед оплатой услуг.

Безусловно, мы собираем обратную связь. Так, сегодня решили исключить из зоны охвата трансляции детский водный городок. В целом решение о целесообразности данного проекта, чего в нем больше — «плюсов» или «минусов», будет приниматься в течение месяца. Если мы откажемся от этого метода коммуникации с потенциальными гостями, то данная камера перейдет в разряд камер видеонаблюдения, которых у нас на объекте более 500 штук. В режиме онлайн за происходящим на объекте наблюдает служба безопасности аквапарка, а данные хранятся на нашем сервере некоторое время.

К слову, стрим из общественных мест — это давно не новость. Так, в режиме онлайн можно посмотреть, что происходит, например, на пограничных пунктах пропуска, автомагистралях, на Немиге и возле Ратуши, в санаториях и базах отдыха, культовых постройках, автомагистралях, госучреждениях и даже в костелах.