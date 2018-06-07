БГУ потерял 20 позиций в рейтинге лучших университетов мира‍ 7.06.2018, 16:32

Ведущий вуз страны расположился на 354-м месте.

Британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной рейтинг лучших 1000 университетов мира QS World University Rankings 2018/19. БГУ опустиля на 20 позиций и занял 354-е место. Такие данные опубликованы на сайте проекта, передает ej.by.

Этот показатель хуже предыдущего — в 2017 году БГУ занял 334-ю позицию в рейтинге. В 2016 университет также занимал 354-е место, в 2015 году — 421−430-е место, в 2014 году — 491−500-е позиции, в 2013 году — 551−600-е, пишет tut.by.

Всего в рейтинге представлены два белорусских вуза. БНТУ занимает позицию 801−1000, также ухудшив свои показатели — в 2017 году занимал 751−800-е место.

Список лучших университетов мира по версии QS World University Rankings возглавил Массачусетский технологический институт (MIT). На втором месте — Стэнфордский университет, на третьем — Гарвардский университет. Далее идут Калифорнийский технологический институт, Оксфордский университет, Кембриджский университет и Швейцарская высшая техническая школа Цюриха.