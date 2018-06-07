В Украине появится Высший антикоррупционный суд 7.06.2018, 16:40

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Верховная рада Украины в четверг, 7 июня, одобрила во втором чтении и в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, внесенный президентом страны Петром Порошенко. Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина", документ поддержали 315 народных депутатов, передает DW.

После консультаций с экспертами Международного валютного фонда во втором чтении были изменены некоторые положения законопроекта. Наибольшие дискуссии вызывала норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Речь идет о том, что для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) сформирует общественный совет международных экспертов. В него войдут шесть человек, которых будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам. Сумма вознаграждения члена общественного совета международных экспертов устанавливается в размере должностного оклада члена Верховного суда.

Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение 12 месяцев с момента вступления закона в силу. Он начнет работу, если в его состав по результатам конкурса назначат не менее 35 судей, в том числе как минимум 10 - в апелляционную палату. В МВФ и ЕС неоднократно подчеркивали, что если Украина не победит коррупцию, то лишится доверия и инвестиций международных партнеров.