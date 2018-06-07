Россияне скупили биткоинов на миллиарды долларов 7.06.2018, 16:55

Опасно ли это для российской экономики?

В первом квартале этого году на руках у российских компаний и граждан было биткоинов и других валют на 7,5-14 млрд долларов, подсчитали в рейтинговом агентстве АКРА. Это первая оценка того, сколько россияне скупили криптовалюты, передает ВВС.

Это довольно большой объем: он составляет, по оценке аналитиков, примерно 1-2% всех денег, находящихся в обороте в России.

Это уже могло бы представлять риск для стабильности российской экономики, предупреждают аналитики. Например, снижение стоимости биткоина могло бы ударить по сбережениям населения и заставить их меньше покупать, а это могло бы сказаться на темпах роста экономики.

Однако пока российскую экономику от негативного влияния криптовалют спасают "перекосы" в их распределении. Биткоины купила небольшая группа компаний и людей, говорится в докладе.

Владельцы криптовалют имеют более высокий уровень достатка и меньше денег тратят на текущее потребление. В итоге падение или рост курсов криптовалют не сказывается на общих расходах российских потребителей, уверены в АКРе.

В АКРе полагают, что население вряд ли в ближайшее время в массе своей скупит криптовалюту, а ее распределение станет более равномерным. Это связано с жесткой политикой ЦБ и неготовностью компаний принимать плату за товары и услуги в криптовалюте.

Это подтверждают и опросы общественного мнения. Согласно одному из исследований ВЦИОМ, лишь 9% россиян думают о приобретении криптовалюты, а 67% полагают, что такое вложение невыгодно.

Тем не менее, есть факторы, которые могут привести к тому, что население начнет больше покупать биткоины. Это может произойти, например, в случае ужесточения санкций и повышения риска расчетов в долларах.

Также население может начать покупать криптовалюты на фоне снижения доходности банковских депозитов и увеличения числа ICO. Кроме того, молодежь может захотеть вложить свои сбережения в цифровую валюту.

Как регулируются криптовалюты в России

Российские регуляторы пока очень настороженно подходят к вопросу регулирования криптовалют. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Одним из его авторов является глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Депутаты предложили признать добычу биткоинов предпринимательской деятельностью и облагать ее соответствующим налогом.

Согласно законопроекту, платежи цифровыми валютами на территории России незаконны, а биткоины нельзя будет поменять на рубли или иностранную валюту. Эту позицию поддерживает Банк России.

Представители бизнеса, связанного с криптовалютами, отреагировали на этот законопроект негативно.

Аналитики АКРА не уверены в целесообразности введения расчетов в криптовалютах. С одной стороны, благодаря этому станут дешевле расчеты, так как компании и люди смогут платить друг другу напрямую, минуя банки.

С другой стороны, производство криптовалют требует высоких затрат энергии, а сами расчеты происходят довольно медленно.